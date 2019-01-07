Sahnede 17 yaşındaki hayranını öpen Drake eleştirilerin hedefinde

2010 yılında ABD'nin Colorado kentindeki konserde çekildiği belirtilen videoda rapçi, sahneye davet ettiği 17 yaşındaki kızla dans ettikten sonra saçlarının çok güzel koktuğunu söylüyor.

© Fotoğraf : FilmMagic/Bruce Glikas Oscar ödüllü oyuncu Geoffrey Rush taciz iddialarını reddetti

Videoda daha sonra Drake'in 17 yaşındaki kızın arkasına geçerek boynunu ve omzunu öptüğü görülüyor.

Bu sırada seyircilerin bağışları ve alkışları duyulan videoda Drake, kıza yaşını soruyor ve "17" cevabını alınca da "Henüz hapse giremem" diyor.

Drake ayrıca kızın yaşını öğrendikten sonra "Suçlu mu hissetmeliyim bilmiyorum ama iyi zaman geçirdim" diyor ve kızı alnından, yanaklarından ve dudağından öpüyor.

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı Drake'e tepki göstererek artık onun şarkılarını dinlemeyeceklerini belirtti.

drake kisses underage girl, learns she’s underage, then kisses her again but this time feels her breasts pic.twitter.com/oLkxZccHiS — SPOOK GOD ALLAH (@thespookgod) January 4, 2019

© Fotoğraf : Netflix Kevin Spacey tacizden hakim karşısına çıkacak

​USA Today gazetesi, Drake'in konu ile ilgili yorum yapmayı reddettiğini belirtti. Drake, videonun çekildiği sırada 23 yaşındaydı.

2017'nin Ekim ayında patlak veren Harvey Weinstein'ın taciz skandalı sonrasında Hollywood'da utanç listesi gün geçtikçe uzadı.

Bugün, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Toback, Jeremy Piven, Ben Affleck ve Roy Price gibi ünlü isimler taciz skandallarıyla anılıyor.