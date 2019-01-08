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16:14 08 Ocak 2019
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    Palu ailesi

    Palu ailesinin evine giden kadın: Korku evi gibiydi, 'Gözlerini kapat, benim 3 harflilerim gelecek' dedi, korkup 'Daha sonra inşallah' dedim

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    Yaşam
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    Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu programda ortaya çıkan ve ailenin çeşitli cinayet ve istismar olaylarına karıştığı şüphelenilen olayda, programa katılan görgü tanıklarından biri, şüphelerin odağındaki isim Tuncer Ustael ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    'Palu ailesi' olayında yeni gelişme: Kazı çalışmalarında kemik bulundu
    © Fotoğraf : Youtube
    'Palu ailesi' olayında yeni gelişme: Kazı çalışmalarında kemik bulundu
    ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programla birlikte Türkiye gündemine giren olayda, Palu ailesi ve Tuncer Ustael ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılıyor. 

    Aile fertlerinin kaybolan kızlarını arama talebiyle çıktığı programda, kaybolduğu iddia edilen kadının ve aileyle birlikte yaşayan 4 yaşındaki bir çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmış, cinayet şüphelileri olarak ise Tuncer Ustael ve diğer aile bireyleri öne çıkmıştı. 

    Palu ailesinin damadı olan ve kendisini 'cinci hoca' olarak tanıtan, şüphelerin odağındaki isim Tuncer Ustael'e yıllar evvel bir yakının tavsiyesiyle gittiğini belirten bir kadın ise, canlı yayına bağlanarak evde garip sesler duyduğunu, çok korktuğunu ve o gün yaşadıklarını hala unutamadığını aktardı.

    Onedio'nun aktardığına göre Perihan isimli kadın, bir kayıp yaşadığını, bunun üzerine bir yakını tarafından önerilen ve kendisini 'Cinci Hoca' olarak tanıtan Tuncer Ustael'e gittiğini söyledi.

    'ASLA UNUTAMAYACAĞIM'

    Kocaeli'nin Tütünçiftlik Mahallesinde sarı bir apartmanın 3. katına gittiğini ve kapıyı da Tuncer Ustael'in açtığını söyleyen kadın, kendisini Tuncer Ustael'in karşıladığını belirtti ve şunları söyledi:

    "Tuncer Ustael 'Şimdi gözlerini kapat, benim 3 harflilerim gelecek. Ben dediğimde de gözlerini aç ama sakın korkma' dedi. Ben de korktum ve 'Hayır hocam, ben şimdi 3 harfli görmeye hazır değilim. Daha sonra inşallah' dedim. Sol tarafta bir antre vardı. Antrenin sonundaki bir odadan çok garip sesler geliyordu. Ama çok acayip sesler geliyordu. Böyle hem işkence ediliyormuş gibi hem böyle bağrışmalar… Korku evi gibiydi."

    "O günü hayatım boyunca asla unutamayacağım" diyen kadın kendisini yönlendiren kişiye de kızdığını aktardı.

    Palu ailesi - Müge Anlı
    © Fotoğraf : Youtube
    Bakanlık, Palu ailesi için devreye girdi
    Programda evi gördüğünde anılarının yeniden canlandığını ifade eden kadın, "Ayin desem ayin değil. Çözemediğim bağrışmalar vardı. Tuncer Hoca bir ara 'Susturun bunları' dedi" ifadelerini kullandı.

    Fakat Tuncer Ustael, diğer tüm iddialar gibi Perihan Hanım'ın bu iddialarını da yalandı ve onu daha önce hiç görmediğini söyledi.

    Tuncer, o tarihlerde kapıcı olduğunu, programa katılan kadını ilk kez gördüğünü ve kendisine iftira atıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

    'SENİ BİRİLERİ YÖNLENDİRİYOR'

    "Yalan söylüyorsun" dediği Perihan Hanım'a çıkışan Tuncer Ustael, "Sen kendi kafanda büyütüyorsun ben sana inanmıyorum. Seni birileri yönlendiriyor" dedi ve o tarihlerde İstanbul'da olduğunu söyledi.

    Kadının, "Cezanızı çekeceksiniz" dediği Ustael ise "Ben mi çekerim siz mi bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.

    Tuncer Ustael'in o dönem sakallı olduğunu vurgulayan Perihan Hanım "Gözlerimi kapasaydım bana da kim bilir ne yapacaktınız?" dedi.

    Etiketler:
    suçlama, cinci hoca, açıklama, Tanık, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV, Tuncer Ustael, Müge Anlı, Kocaeli, Türkiye
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