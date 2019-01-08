Yusuf Güney'den 'darp' iddiasına yanıt: Erkekleri de dinleyin artık, yeter ya

İnternetten tanıştığı Deniz Ç. ile Bebek'te bir mekana giden ve mekan çıkışı bindikleri takside 'fazla hesap' nedeniyle tartıştığı Deniz Ç.'yi darp ettiği iddia edilen şarkıcı Yusuf Güney, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanarak söz konusu iddiaları reddetti. Güney, Deniz Ç'yi darp etmediğini söyleyerek "Erkekleri de dinleyin artık, yeter ya" ifadelerini kullandı.

'ALKOLÜN ETKİSİYLE TÜRKİYE'DE HOŞ KARŞILANMAYACAK ŞEYLER YAPTI'

Güney, telefonla bağlandığı programda şunları söyledi:

"Gece dışarı çıktık. Kendisi yurt dışından geldiği için onun isteği üzerine güzel bir yere götürdüm. Kendisi alkol aldı, ben alkol kullanmıyorum. Alkolün etkisiyle Türkiye'de hoş karşılanmayacak şeyler yaptı. ‘Hadi kalkalım' dedim. O sırada hesapla ilgili bir tartışma çıktı. Çok komik ve saçma bir şey, hiç üzerinde bile durmadık. Güldüm, geçtim. Sonra taksiye bindik. Başka yere gitmek istedi. 'Ben eve gideyim, siz devam edin' dedim. Sonra bana argo şeyler söylemeye başladı. Taksiye bindik. Bir anda hiç beklemediğim tarz ve üslupla argo konuşmaya başladı. Kendisini uyardım, 'Taksideyiz, insanlar var yapma böyle' dedim. Argo kelimelerin ardından bana karşı sataşma ve hareketlere başladı. Bildiğiniz taksinin içinde bana saldırmaya başladı. Herkes şok içinde! Arkadaşı da, benim arkadaşım da, ben de."

'ARABANIN İÇİNDE ÇILDIRDI'

"Arabanın içinde çıldırdı. Kendisini zapt edemiyoruz. Taksiyi kenara çektirdim, arabadan indim. Üzerime yürümeye başladı, bana saldırmaya başladı. Sonra ben onu darp etmişim gibi polis çağırdı. 'Çağır gelsinler' dedim. Çünkü ortada bir şey yok, ben kendisini durdurmaya çalışıyorum. Şikayetçi olacağını da söyledi. Ellerim, kollarım, boynum, ayaklarım her yerim mosmor. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Burada asıl darp edilen benim. Darp raporunda boynumdaki, yüzümdeki tırnak izleri, çizikler görünüyor. Onda hiçbir şey yok. Buna rağmen şikayetçi oldu. Şaka gibi başladı her şey. 'Şikayetçi olacağım' falan deyince, 'iş ciddiye gidecek, bari gidip darp raporu alayım da insanlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu görsünler' diye düşündüm. Beni gören komiser ‘Hayırdır ne oldu?' diye sordu. ‘Ben de bilmiyorum, alkolün etkisiyle böyle oldu herhalde normalde iyi kız' cevabını verdim."

'OLAY UZAMASIN DİYE ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKTİM'

"Aradan birkaç saat geçti. Arkadaşı da anlattı olanları. Yaptığından pişman oldu. 'Özür dilerim, o an kendimde değildim herhalde' dedi. Gitti ve şikayetinden vazgeçti. Ben de olay uzamasın diye şikayetimi geri çektim. Barıştık, olay tatlıya bağlandı. Kağıtlarımızı içeriye verdik, konu kapandı. 3-4 ay oldu tanışalı. Arkadaşımız, zamanında yaşadığı kötü olaylardan dolayı sinir hapları kullanıyormuş. Ben bunu tanıştığımda bilmiyordum. Böyle bir gece yaşadık. Ben bunu hiçbir şekilde dile getirmedim. İsim vermeyeceğim ama bunun örneği çok yaşanıyor. Kadınların darp edilmesi dünyanın en yanlış şeyi. Ben bir kadını darp etsem yürüyerek karakola gidebilir mi? Bir kere güç eşitliği yok aramızda. Erkekleri de dinleyin artık yeter ya!"