Jennifer Lopez, Instagram'da iki Türk kullanıcıyı takip etti: Takip ettiği Türk sayısı 5'e çıktı

Instagram'da 1090 kişiyi takip eden sanatçı, kendisini takip eden 2 Türk gencini kısa süre önce takibe aldı. 49 yaşındaki yıldız; Ogan Cihan Öcal ve İzmirhan adlı kullanıcıları sosyal medyada takip etmeye başladı. Daha önce de Gürkan Bilgin, Deniz Şevval ve İrem Üçyaşar isimli Türkleri takip eden ünlü yıldızın, böylece takibe aldığı Türk sayısı da beşe çıktı.
'BİZİ DE TAKİP ET'
Sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu 5 şanslı hayranına özenen pek çok kişi, Lopez'i "Bizi de takip et" diye yorum yağmuruna tuttu. ABD'li yıldızın takip ettiği Türk fanlarını konserlerine de davet edeceği öğrenildi.
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