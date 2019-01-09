Lindsay Lohan: İşe gelince Putin gibiyim

Batı medyasında estirilen 'Rusofobi' rüzgarlarına bir yenisi eklendi. Skandallarla özdeşleşen Lindsay Lohan, MTV'nin hakkında yayımlayacağı reality şovun prömiyerinde "Benden korkun" mesajı vermek için kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kıyasladı.

Skandallarla birlikte anılan oyuncu, şarkıcı, modacı Lohan, son dönemde Yunanistan'a demir atıp 2016'da Atina'da gece kulübü, 2018'de Kiklad Adaları'nda iki turistik tesis açıp patron olmanın keyfini sürüyor.

© AP Photo / Chris Pizzello Lindsay Lohan: Dünya beşten büyüktür

Mikonos Adası'ndaki tesis üzerinden MTV'nin yayımlayacağı 'Lindsay Lohan's Beach House' isimli reality şovun New York'taki prömiyerinde kendisinden yine kafaları karıştıran açıklamalar geldi.

'DUYGU NEDİR, BİLMEM'

Zaten hayatı reality şovdan farksız olan ABD'li 'celebrity', TV programının akışı için Beach House'ta çalıştırdığı 21. yüzyıl doğumlu 10 gence, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden gözdağı verdi.

Reality şovda kendisiyle birlikte oynayan iş ortağı Panos Spentzos'la konuşurken "Duygusallaştığın an, Putin'e dönerim" uyarısı yapan Lohan "Para ve iş sözkonusu olduğunda duygu nedir bilmem" vurgusu yaptı.

Hayatı boyunca her tür kavgaya karışmış Lohan, sakin ve soğukkanlı kişiliğiyle tanınan, bugüne değin kamuoyu önünde sinirlendiği görülmemiş olan Rusya Devlet Başkanı ile arasında nasıl benzerlik kurduğuna açıklık getirmedi.

Onun yerine gülerek "Bununla ne demek istedim, ben de bilmiyorum" diyen Lohan, bu kez çalışanlarına önem verdiğinden ve iyi baktığından söz etti.

'ARTIK KAVGA GÜRÜLTÜ YOK'

Son 10 yılı genelde uyuşturucu yüzünden tutuklanmalar, tedaviler, davalar ve hapislerle geçen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu, artık ihtilaflarla uğraşmak istemediğini sözlerine ekledi:

"Çok şey öğrendim. Bugünlerde temiz ve olaysızım. Ondan emin olabilirsiniz."

Lindsay Lohan's Hollywood Reporter interview:https://t.co/id8NLvNUZ4 — Red Forrest (@1RedForrest) 8 Ocak 2019

4 AY ÖNCE 'ÇOCUK KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜNDE' BULUNMUŞTU

Bir zamanların tabloid demirbaşı ve paparazzi mıknatısı, ABD'den Avrupa ve Dubai'ye 'kaçtığından' beri, kendisini daha önce hiç olmadığı kadar özgüvenli, huzurlu ve oldukça dürüst hissettiğini söyledi.

Ancak Lohan, son olarak eylül ayında Moskova'da peşine düştüğü aileden yüzüne yumruk yiyerek magazin medyası ve sosyal medyanın diline düşmüştü.

Kendisini canlı yayına koyup Suriyeli sığınmacı olduğunu düşündüğü bir aileye yaklaşan Lohan, anne tarafından satıldıkları iddiasıyla çocukları aileden koparıp kaçırmaya kalkışmıştı.

Kendisinden kaçmaya çalışan ailenin peşlerinden koşan ve bu sırada Arapça'ya benzeyen sözler sarf eden Lohan, tam çocukları kapıp götürecekken anneden yediği yumrukla nakavt olmuş, ağlayarak kalakalmıştı.