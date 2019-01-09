Kayıt
14:06 09 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Lindsay Lohan

    Lindsay Lohan: İşe gelince Putin gibiyim

    © AA / İrfan Aydoğdu
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Batı medyasında estirilen 'Rusofobi' rüzgarlarına bir yenisi eklendi. Skandallarla özdeşleşen Lindsay Lohan, MTV'nin hakkında yayımlayacağı reality şovun prömiyerinde "Benden korkun" mesajı vermek için kendisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le kıyasladı.

    Skandallarla birlikte anılan oyuncu, şarkıcı, modacı Lohan, son dönemde Yunanistan'a demir atıp 2016'da Atina'da gece kulübü, 2018'de Kiklad Adaları'nda iki turistik tesis açıp patron olmanın keyfini sürüyor.

    Lindsay Lohan
    © AP Photo / Chris Pizzello
    Lindsay Lohan: Dünya beşten büyüktür
    Mikonos Adası'ndaki tesis üzerinden MTV'nin yayımlayacağı 'Lindsay Lohan's Beach House' isimli reality şovun New York'taki prömiyerinde kendisinden yine kafaları karıştıran açıklamalar geldi.

    'DUYGU NEDİR, BİLMEM'

    Zaten hayatı reality şovdan farksız olan ABD'li 'celebrity', TV programının akışı için Beach House'ta çalıştırdığı 21. yüzyıl doğumlu 10 gence, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden gözdağı verdi.

    Reality şovda kendisiyle birlikte oynayan iş ortağı Panos Spentzos'la konuşurken "Duygusallaştığın an, Putin'e dönerim" uyarısı yapan Lohan "Para ve iş sözkonusu olduğunda duygu nedir bilmem" vurgusu yaptı.

    Lindsay Lohan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Yasin Bülbül
    Lindsay Lohan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
    Hayatı boyunca her tür kavgaya karışmış Lohan, sakin ve soğukkanlı kişiliğiyle tanınan, bugüne değin kamuoyu önünde sinirlendiği görülmemiş olan Rusya Devlet Başkanı ile arasında nasıl benzerlik kurduğuna açıklık getirmedi. 

    Onun yerine gülerek "Bununla ne demek istedim, ben de bilmiyorum" diyen Lohan, bu kez çalışanlarına önem verdiğinden ve iyi baktığından söz etti.

    'ARTIK KAVGA GÜRÜLTÜ YOK'

    Son 10 yılı genelde uyuşturucu yüzünden tutuklanmalar, tedaviler, davalar ve hapislerle geçen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu, artık ihtilaflarla uğraşmak istemediğini sözlerine ekledi:

    "Çok şey öğrendim. Bugünlerde temiz ve olaysızım. Ondan emin olabilirsiniz."

    4 AY ÖNCE 'ÇOCUK KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜNDE' BULUNMUŞTU

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlo Allegri
    Trump'ın bir ses kaydı daha ortaya çıktı: 'Lindsay Lohan yatakta harika'
    Bir zamanların tabloid demirbaşı ve paparazzi mıknatısı, ABD'den Avrupa ve Dubai'ye 'kaçtığından' beri, kendisini daha önce hiç olmadığı kadar özgüvenli, huzurlu ve oldukça dürüst hissettiğini söyledi.

    Ancak Lohan, son olarak eylül ayında Moskova'da peşine düştüğü aileden yüzüne yumruk yiyerek magazin medyası ve sosyal medyanın diline düşmüştü.

    Kendisini canlı yayına koyup Suriyeli sığınmacı olduğunu düşündüğü bir aileye yaklaşan Lohan, anne tarafından satıldıkları iddiasıyla çocukları aileden koparıp kaçırmaya kalkışmıştı.

    Kendisinden kaçmaya çalışan ailenin peşlerinden koşan ve bu sırada Arapça'ya benzeyen sözler sarf eden Lohan, tam çocukları kapıp götürecekken anneden yediği yumrukla nakavt olmuş, ağlayarak kalakalmıştı.

     

    Etiketler:
    Lindsay Lohan's Beach House, MTV, Vladimir Putin, Panos Spentzos, Lindsay Lohan, Mikonos, Yunanistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Güney Kore'de düzenlenen Sancheoneo Festivali
    Kendin tut, kendin pişir, kendin ye: Güney Kore’nin Sancheoneo Festivali
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet