Lindsay Lohan: İşe gelince Putin gibiyim

Skandallarla birlikte anılan oyuncu, şarkıcı, modacı Lohan, son dönemde Yunanistan'a demir atıp 2016'da Atina'da gece kulübü, 2018'de Kiklad Adaları'nda iki turistik tesis açıp patron olmanın keyfini sürüyor.
'DUYGU NEDİR, BİLMEM'
Zaten hayatı reality şovdan farksız olan ABD'li 'celebrity', TV programının akışı için Beach House'ta çalıştırdığı 21. yüzyıl doğumlu 10 gence, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinden gözdağı verdi.
Reality şovda kendisiyle birlikte oynayan iş ortağı Panos Spentzos'la konuşurken "Duygusallaştığın an, Putin'e dönerim" uyarısı yapan Lohan "Para ve iş sözkonusu olduğunda duygu nedir bilmem" vurgusu yaptı.
So much fun with @JonathanBennett on tonight's @lohanbeachclub after show! Still looking good with the hair pushed back! 😂 #MeanGirlsReunion #LohanBeachClub pic.twitter.com/jFiYWBTpUx— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 9 Ocak 2019
Onun yerine gülerek "Bununla ne demek istedim, ben de bilmiyorum" diyen Lohan, bu kez çalışanlarına önem verdiğinden ve iyi baktığından söz etti.
YAY! #LohanBeachClub starts NOW on MTV! 😘 pic.twitter.com/ie3B89XK3u— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) 9 Ocak 2019
'ARTIK KAVGA GÜRÜLTÜ YOK'
Son 10 yılı genelde uyuşturucu yüzünden tutuklanmalar, tedaviler, davalar ve hapislerle geçen 32 yaşındaki ABD'li oyuncu, artık ihtilaflarla uğraşmak istemediğini sözlerine ekledi:
"Çok şey öğrendim. Bugünlerde temiz ve olaysızım. Ondan emin olabilirsiniz."
Lindsay Lohan's Hollywood Reporter interview:https://t.co/id8NLvNUZ4— Red Forrest (@1RedForrest) 8 Ocak 2019
4 AY ÖNCE 'ÇOCUK KAÇIRMA TEŞEBBÜSÜNDE' BULUNMUŞTU
Ancak Lohan, son olarak eylül ayında Moskova'da peşine düştüğü aileden yüzüne yumruk yiyerek magazin medyası ve sosyal medyanın diline düşmüştü.
Kendisini canlı yayına koyup Suriyeli sığınmacı olduğunu düşündüğü bir aileye yaklaşan Lohan, anne tarafından satıldıkları iddiasıyla çocukları aileden koparıp kaçırmaya kalkışmıştı.
Kendisinden kaçmaya çalışan ailenin peşlerinden koşan ve bu sırada Arapça'ya benzeyen sözler sarf eden Lohan, tam çocukları kapıp götürecekken anneden yediği yumrukla nakavt olmuş, ağlayarak kalakalmıştı.
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