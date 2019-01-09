Fransız Alpleri’nde nefes kesen kurtarma operasyonu

Fransız Alpleri'ndeki Anterne geçidinde, bir grup kayakçının gerçekleştirdiği geçiş sırasında grup içerisinden Bruno isimli kayakçı dizini incitti. Talihsiz kayakçı için düzenlenen kurtarma operasyonuna katılan helikopter pilotunun, sarp dağ yamacına yanaştığı sırada yaptığı manevralar olay anınında bölge bulunanların büyük takdirini topladı.

© AA / Makinede kopan eli ambulans helikopter ile yetiştirdiler

Fransız Alpleri'nde kayak yaptığı sırada yaralanan bir kayakçıyı kurtarmak için düzenlenen operasyonda, yetenekli helikopter pilotunun manevraları görenleri büyüledi.

Yetenekli pilot, sarp bir yamaçta mahsur kalan kayakçıya doğru gerçekleştirdiği yanaşma manevrası sırasında, helikopterin burnunu neredeyse zemine değecek kadar alçalmasıyla görenlerin ağzını açık bıraktı.

WATCH: Extraordinary helicopter rescue in the French Alpshttps://t.co/5i5BkAJ6qK pic.twitter.com/jBWF9W3zm1 — euronews (@euronews) 9 Ocak 2019

​Kazanın, İngiliz kayak ve snowboard (kar kayağı) severlerin uğrak noktalarından olan Fransız Alpleri'nin Haute-Savoie bölgesindeki dağlık alanda bulunan Anterne geçidinde, bir grup deneyimli kayakçının geçişi sırasında yaşandığı aktarıldı.

Kaza sonrasında, grubun rehberi bulundukları sarp yamaca yardım sağlanması adına yetkileri aradı. Acil olarak havalanan Fransız pilot kurtarma operasyonu için kısa sürede bölgeye vardı.

© REUTERS / Benoit Tessier Fransa'da kayak pistine çığ düştü: Can kaybı yok

Kurtarma operasyonu gerçekleştiği sırada kayakçı grubunda bulananlar tarafından kaydedilen videoda, 19 yaşındaki Bruno isimli kayakçının yaralı halde yerde yattığı ve helikopterin dik yamaca yanaştığı sırada pervanelerinin zemine yakınlığından ötürü havaya savrulan karlar görülüyor.

Pilotun, kayak pistinin dışındaki bölgeye helikopterin kızaklarının nerdeyse yerden santimlerle ölçülebilecek kadar yukarıda kalarak gerçekleştirdiği kısmen iniş sırasındaki ustaca manevraları sayesinde yaralı genç kayakçının helikoptere bindirildiği aktarıldı.

Öte yandan, yaralı kayakçının hastaneye kaldırılmasının ardından diğer kayakçıların da bölgeden alınabilmesi için geri dönen helikopter pilotunun bir kez daha benzer manevralara imza atarak, kayakçı grubunun diğer mensuplarını dağdan aldığı belirtildi.

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'NE KADAR ŞANSLI OLDUĞUMUZU GÖRÜN DİYE BU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTIK'

Kurtarma operasyonu sırasında yaşananları görüntüleyen kayakçı Nicolas Derely sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamda, "Kış boyunca günde birkaç defa benzer kurtarma operasyonlarına katılan insanların günlük yaşamları öznelinde bu görüntülerde sıra dışı bir şey yok. Biz sadece bu olayı oldukça etkileyici bulduğumuz ve hepimize tüm kış sezonu boyunca bu dağın keyfini çıkarmamıza imkan sağlayan bu koruyucu meleklere sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzun farkına varmanız için bu görüntüleri paylaştık" dedi.