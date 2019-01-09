'Fener Rum Patrikhanesi'nin Kutsal Sinodu'ndaki tüm üyeler, Ukrayna'ya verilen Tomos'u imzaladı'

© REUTERS / Murat Sezer Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi imzaladı

1+1 televizyonunun haberine göre Fener Rum Patrikhanesi'nin Kutsal Sinodu'nda yer alan üyelerin tamamı, Ukrayna'da kurulan yeni kiliseye otosefallik tanıyan Tomos'u imzaladı.

TOMOS, KİEV'DE MUHAFAZA EDİLECEK

Fener Rum Patriği Bartholomeos, haftasonu düzenlenen ayinlerle Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik verilmesini öngören Tomos belgesini Ukrayna'ya vermişti.

Kutsal Sinod üyeleri tarafından imzalanmak üzere dün İstanbul'a getirilen belge, imzaların ardından tekrar Kiev'e gönderilecek ve başkentte muhafaza edilecek.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, geçen hafta Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Yepifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.