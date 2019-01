Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos boşanıyor

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Amazon tekrar zirvede: E-ticaret devinin değeri 797 milyar dolar

Jeff Bezos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Miktro blog sitesi üzerinden yapılan ve eşinin de imzasının yer aldığı açıklamada Bezos, 25 yıllık evlilikleri sonrası dost olarak kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

UZUN SÜREDİR AYRILARDI

Uzun süredir ayrı olan Jeff Bezos ve Mackenzie Bezos çifti en son geçen sene Oscar partisinde birlikte katılmıştı.

Yazarlık yapan Mackenzie Bezos'un "The Testing of Luther Albright: A Novel", "Traps" ve "Il tempo imperfetto degli addii" isimli 3 kitabı bulunuyor.

Bloomberg'in milyarderler indeksine göre, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 135 milyar dolar kişisel servetiyle dünyanın en varlıklı adamı konumununda.