Michael Jackson'a yönelik cinsel taciz suçlamalarını konu alan belgesel Sundance'de gösterilecek

ABD'de gerçekleşecek olan Sundance Film Festivali'nde pop müziğin efsane ismi Michael Jackson hakkında çıkan taciz ve istismar olaylarını konu edinen bir belgeselin de gösterileceği belirtildi.

24 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'a kadar sürecek olan Sundance Film Festivali'nin gösterim listesinde Dan Reed'in yönetmenliğini üstlendiği ‘Leaving Neverland' (Neverland'den ayrılmak) isimli filmin de yer aldığı açıklandı.

4 saatlik belgesel, ünlü popçunun 7 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddialarına odaklanıyor.

Şuanda 30'lu yaşlarında olan söz konusu çocuklar belgeselde Jackson tarafından cinsel tacize uğradıklarını anlatıyorlar ve yıllar sonra bununla nasıl başa çıktıklarını açıklıyorlar.

Filmin tanıtım metninde ise şu ifadeler yer alıyor: "Bugün yetişkin olan erkeklerle ve aileleriyle yapılan görüşmeler ile film, saygın bir figürün, tam tersi bir imaja bürünerek bu çocukların ve ebeveynlerinin hayatlarına sızmasını anlatıyor"

Jackson'ın temsilcileri ise olayla ilgili "Bu, Michael Jackson'ı sömürmek ve bunu kazanca çevirmek için yapılan çirkin ve acımasız bir girişim" açıklamasında bulundu.

Belgesel, ismini Jackson'ın yaşadığı Neverland çiftliğinden alıyor. Jackson'ın 1988 ve 2003 yılları arasında Kaliforniya'nın Santa Barbara şehrindeki çiftlikte yaşadığı biliniyor.

Mülkiyet 2003 yılında Jackson'ın 13 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği suçlamaları üzerine kolluk kuvvetleri tarafından basılmıştı. Jackson ayrıca, 2005 yılında 14 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkmış ancak hepsinden beraat etmişti.

Utah'da gerçekleşecek Sundance Film Festivali'nde bu yıl 49 farklı ülkeden 241 filmin gösterilecek.