Bezmiş bir babanın son çaresi: Kızını ceketinin kapüşonundan çekerek sürükledi

ABD'nin Washington kentinde Dulles Uluslararası Havalimanı'nda gelen terminalinde kaydedilen görüntülerde, bir elinde yeşil bir çanta diğer elinde ise ilk bakışta ne olduğuna anlam verilemeyen pembe bir objeyi sürüklediği görülüyor.
Buraya kadar her şey normal gözükse de daha sonra daha net bir şekilde kadraja giren adamın elinde sürüklediği objenin kızı olduğu anlaşılıyor.
Oldukça ‘bezgin' olduğu ilk bakışta fark edilen babanın, gayet ciddi bir tavırla hiç istifini bozmadan yoluna kızını sürükleyerek devam ettiği sırada küçük kızın ise durumdan şikayetçi olmadığı ve kendisini olayın akışına bıraktığı gözden kaçmadı.
O sırada bagaj teslim alanında telaş ve kargaşa devam ederken durumu fark eden biri, baba kızın yakınına giderek duruma daha yakından bakıp o anları kaydetti.
'HERHANGi BİR EYLEMDE BULUNMUYORDU'
Görüntüleri kaydeden kişi, "Yılbaşı için kız arkadaşımı karşılamak için Dulles Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğum sırada görüntülerdeki babanın, kızını ceketinin kapüşonundan tutarak kelimenin tam anlamıyla sürüklediğini fark ettim. Kız çocuğu çığlık atmıyor veya durumdan rahatsız olduğunu belli eden herhangi bir eylemde bulunmuyordu. Muhtemelen kardeşi olan diğer bir kız çocuğu, utançtan babası ve kardeşinin gerisinde yürüyordu " sözleriyle tanık olduğu anları anlattı.
RT HerFamilydotie "If you've travelled with kids, you'll know. https://t.co/39ld0o7FNC"— newsplusirl (@newsplusirl) January 9, 2019
Reddit isimli sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntüler, kısa sürede internette yayılırken, 121 binden fazla beğeni aldığı gözlemlendi.
Bir diğer kullanıcının ise, "Ben de bir babayım ve bu olayın gayet normal. Yetti artık sizin saçma görüntüleriniz" sözleriyle sert bir tepki gösterdiği görüldü.
Diğer birçok kullanıcısı da ‘seyahatlerde çocukların ebeveynlerini yaptıklarıyla bezdirebildiklerini' ve olaya babanın açısında yaklaşılmasında fayda olacağını ifade etti.
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