Bezmiş bir babanın son çaresi: Kızını ceketinin kapüşonundan çekerek sürükledi

Çocuklarıyla seyahat etmek bazen ebeveynler için tam bir kaosa dönüşebiliyor. ABD'nin Washington kentinde Dulles Uluslararası Havalimanı'nda çekilen görüntüler ise bu tezi doğrulayacak cinsten. Gelen yolcu terminalinde bekleyen bir kişinin kaydettiği görüntülerde, bir babanın küçük kızını kapüşonundan tutarak peşinden sürüklediği görülüyor.

ABD'nin Washington kentinde Dulles Uluslararası Havalimanı'nda gelen terminalinde kaydedilen görüntülerde, bir elinde yeşil bir çanta diğer elinde ise ilk bakışta ne olduğuna anlam verilemeyen pembe bir objeyi sürüklediği görülüyor.

Buraya kadar her şey normal gözükse de daha sonra daha net bir şekilde kadraja giren adamın elinde sürüklediği objenin kızı olduğu anlaşılıyor.

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Oldukça ‘bezgin' olduğu ilk bakışta fark edilen babanın, gayet ciddi bir tavırla hiç istifini bozmadan yoluna kızını sürükleyerek devam ettiği sırada küçük kızın ise durumdan şikayetçi olmadığı ve kendisini olayın akışına bıraktığı gözden kaçmadı.

O sırada bagaj teslim alanında telaş ve kargaşa devam ederken durumu fark eden biri, baba kızın yakınına giderek duruma daha yakından bakıp o anları kaydetti.

'HERHANGi BİR EYLEMDE BULUNMUYORDU'

Görüntüleri kaydeden kişi, "Yılbaşı için kız arkadaşımı karşılamak için Dulles Uluslararası Havalimanı'nda bulunduğum sırada görüntülerdeki babanın, kızını ceketinin kapüşonundan tutarak kelimenin tam anlamıyla sürüklediğini fark ettim. Kız çocuğu çığlık atmıyor veya durumdan rahatsız olduğunu belli eden herhangi bir eylemde bulunmuyordu. Muhtemelen kardeşi olan diğer bir kız çocuğu, utançtan babası ve kardeşinin gerisinde yürüyordu " sözleriyle tanık olduğu anları anlattı.

RT HerFamilydotie "If you've travelled with kids, you'll know. https://t.co/39ld0o7FNC" — newsplusirl (@newsplusirl) January 9, 2019

​Reddit isimli sosyal paylaşım sitesine yüklenen görüntüler, kısa sürede internette yayılırken, 121 binden fazla beğeni aldığı gözlemlendi.

Reddit kullanıcıların ‘SpongeTheOC' takma adlı bir kullanıcı, "Doğru söylemek gerekirse bunda yanlış hiçbir şey yok. Buna benzer şeyler her gün burada meydana gelmekte" yorumunda bulundu.

Bir diğer kullanıcının ise, "Ben de bir babayım ve bu olayın gayet normal. Yetti artık sizin saçma görüntüleriniz" sözleriyle sert bir tepki gösterdiği görüldü.

Diğer birçok kullanıcısı da ‘seyahatlerde çocukların ebeveynlerini yaptıklarıyla bezdirebildiklerini' ve olaya babanın açısında yaklaşılmasında fayda olacağını ifade etti.