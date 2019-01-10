Star TV'den 'Atatürk'e sansür' iddialarına cevap: Büyük kurtarıcının hatırasına duyulan derin saygıdan

Star TV, önceki akşam yayınladığı filmde Atatürk sahnesinin makaslanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bu sahnenin yer almamasının nedeni Atatürk adının silinmesi değil, tam aksine Büyük kurtarıcının hatırasına duyulan derin saygıdır" ifadelerine yer verildi.

Star TV'de önceki akşam yayınlanan 'Kaçma Birader' adlı filmde yer alan karakol sahnesindeki Anıtkabir ve Atatürk replikleri makaslandı.

Cumhuriyet gazetesi tarafından aktarılan haberde, genç karakterin "Atatürk ile görüşecektim. Ne, Atatürk öldü mü? Hayır Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor" sözleri hakaret ve küfür olmamasına karşın sansürlendi.

4 Mart 2016'da vizyona giren, senaryosunu Emrah ve Murat Kaman'ın yazdığı, başrollerini Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman, Nejat Uygur ve Necip Memili'nin paylaştığı Kaçma Birader filmindeki makaslanan sahneyle ilgili Star TV'den açıkama geldi.

Kana, resmi Instagram hesabından yaptığı açıkamada "Bu sahnenin yer almamasının nedeni Atatürk adının silinmesi değil, tam aksine Büyük kurtarıcının hatırasına duyulan derin saygıdır. Star TV, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi hatırasını korumak adına, söz konusu telefon şakası sahnesini yayınlamama kararı almıştır" denildi.