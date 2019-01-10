Çocukluk hayalini gerçekleştirdi: A 320 tipi uçağın birebir ölçülerde modelini inşa etti

Çinli bir çifti, Airbus A 320 tipi uçağın birebir ölçülere sahip bir kopyasını inşa ederek, bir uçak sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

© REUTERS / Marcos Brindicci Messi, 15 milyon dolara özel uçak aldı

Sarımsak yetiştiriciliğiyle uğraşan 40 yaşındaki Çinli bir çiftçi, arkadaşlarının da desteğiyle birlikte Airbus A 320 tipi uçağın birebir ölçülerde bir modelini inşa etti.

A 320 replikasının yapımı için iki yılını ve 400 bin dolarını harcayan havacılık meraklısı Zhu Yue, model uçak yapım hobisini bambaşka bir boyuta taşıdı.

Görünümü ve ağırlığı tıpa tıp olarak gerçeğine benzeyen model uçak, herhangi bir motor gücüne sahip olmadığından ötürü uçuş gerçekleştiremiyor.

Handmade Airbus A320! Chinese farmer builds full-size replica of the plane pic.twitter.com/6C5gg6VEgP — China Xinhua News (@XHNews) January 10, 2019

​Gerçek bir A 320'nın fiyatının 90 milyon dolar civarında olduğu düşünülse Zhu Yue'nin model uçağının oldukça ucuza mal olduğunu bir gerçek.

Yapımında 50 tondan fazla çeliğin kullandığı model uçağın ağırlığı, tam kapasiteyle yüklenmiş gerçek bir A 320'nin ağırlığına eşit.

GERÇEK BİR A 320'NİN TÜM YAPISAL ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Zhu Yue'nin model uçağı sadece boş bir uçak gövdesinden ibaret değil. Model uçakta gövde kirişi benzeri gerçek bir uçakta bulunan tüm yapısal özelikler mevcut. Öte yandan, uçağı uçurabilecek bir güç üretemese de model uçağın motor türbinlerinin dönebilme fonksiyonuna sahip.

Zhu'nun bu uçağı inşa etmesindeki temel amacının çocukluk hayali olan bir uçağa sahip olmayı deneyimlemek olduğu aktarıldı.

Ayrıca, Zhu inşa ettiği model uçağı, bir ticari girişimde değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı. Çinli adamın model uçağı, restoran olarak kullanılabilecek, düğün fotoğrafı çekilebilecek, uçuş similatörü bulunan bir mekana dönüştürmeyi planladığı belirtildi.