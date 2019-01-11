Müslüm Gürses'in gömleği ve yüzüğü açık artırmayla satıldı

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 9.Yılın En İyileri Ödül Töreni önceki akşam düzenlendi.
Gecede, açık artırmaya çıkan Müslüm Gürses'in gömleği ve zümrüt taşlı yüzüğü satıldı. Gürses'in sağlığında sık sık giydiği ve çok sevdiği gömleği 10 bin lira ödeyen şarkıcı Demet Akalın satın aldı.
© Fotoğraf : Twitter
İkinci açık artırma ise özel tasarımlı pırlanta ve zümrüt taşlarla süslü altın yüzükle, Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanmış özel afiş için yapıldı.
Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin lira ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu.
Akalın’dan Müslüm Gürses'in gömleğine 10 bin lira— Babakuş (@babakus) January 10, 2019
“Müslüm” filminin imzalı afişi Ferman toprağın oldu https://t.co/c96k6Xf6yp @DemetAkalin @fermantoprak pic.twitter.com/GkuKQrXnWd
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)