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11:06 11 Ocak 2019
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    Müslüm Gürses

    Müslüm Gürses'in gömleği ve yüzüğü açık artırmayla satıldı

    © AA / AHMET DUMANLI
    Yaşam
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    Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 9.Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde Müslüm Gürses'in gömleği ve zümrüt taşlı yüzüğü açık artırmayla satıldı.

    Engelsiz Yaşam Vakfı'nın 9.Yılın En İyileri Ödül Töreni önceki akşam düzenlendi.

    Muhterem Nur - Müslüm Gürses
    © Fotoğraf : Twitter
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    Gecede, açık artırmaya çıkan Müslüm Gürses'in gömleği ve zümrüt taşlı yüzüğü satıldı. Gürses'in sağlığında sık sık giydiği ve çok sevdiği gömleği 10 bin lira ödeyen şarkıcı Demet Akalın satın aldı.

    İkinci açık artırma ise özel tasarımlı pırlanta ve zümrüt taşlarla süslü altın yüzükle, Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanmış özel afiş için yapıldı.

    Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin lira ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu.

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    Etiketler:
    Engelsiz Yaşam Vakfı, Ferman Toprak, Demet Akalın, Müslüm Gürses
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