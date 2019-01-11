Polis, Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi

© REUTERS / Stefano Rellandini Tecavüzle suçlanan Ronaldo'nun ifadesi ortaya çıktı

BBC'ye konuşan Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğruladı ve Ronaldo'dan DNA örneği istenmesinin 'standart bir talep' olduğunu söyledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, talebin İtalya'da mahkemeye iletildiğini yazdı.

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine saldırmakla suçluyor.

Eski manken ve öğretmen olan ABD'li Mayorga, flört, taciz ya da cinsel saldırıların ifşa edildiği Me Too (Ben de) hareketinin başlamasıyla Ronaldo'nun bir otel odasında kendisine tecavüz ettiğini söylemiş ve Nevada mahkemesinde dava açmıştı.

Alman Der Spiegel dergisi Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını ve 375 bin dolar ödeme aldığını duyurmuştu.

© AFP 2018 / Ronaldo tecavüz iddiaları sonrası ilk kez kameralar karşısında

Ronaldo'nun avukatı Christiansen, müvekkilinin Mayorga ile bir anlaşmaya vardığını inkar eden bir açıklamada bulunmamıştı.

Ronaldo ise suçlamayı reddetmiş ve "Tecavüz, inandığım ve inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suçtur" demişti.

Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerde ise polisin, Mayorga'nın bir elbisesinde, başka bir kişiye ait bir DNA örneği tespit ettiği bildirilmişti.

Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 5 kez kazanan Ronaldo, Temmuz ayında 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.