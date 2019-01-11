Polis, Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, talebin İtalya'da mahkemeye iletildiğini yazdı.
34 yaşındaki Kathryn Mayorga, Ronaldo'yu, 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde kendisine saldırmakla suçluyor.
Eski manken ve öğretmen olan ABD'li Mayorga, flört, taciz ya da cinsel saldırıların ifşa edildiği Me Too (Ben de) hareketinin başlamasıyla Ronaldo'nun bir otel odasında kendisine tecavüz ettiğini söylemiş ve Nevada mahkemesinde dava açmıştı.
Alman Der Spiegel dergisi Mayorga'nın suçlamalarını kamuoyu önünde dile getirmemek için 2010 yılında Ronaldo'yla anlaşmaya vardığını ve 375 bin dolar ödeme aldığını duyurmuştu.
Ronaldo ise suçlamayı reddetmiş ve "Tecavüz, inandığım ve inandığım her şeye aykırı olan iğrenç bir suçtur" demişti.
Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerde ise polisin, Mayorga'nın bir elbisesinde, başka bir kişiye ait bir DNA örneği tespit ettiği bildirilmişti.
Dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 2008, 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında toplam 5 kez kazanan Ronaldo, Temmuz ayında 112 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'den Juventus'a transfer olmuştu.
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