Ailesinden kaçan Suudi kadına Kanada ve Avustralya'dan iltica onayı: Karar vermesi bekleniyor

Ailesiyle birlikte gittiği tatilden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok havaalanında alıkonunan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'a Avustralya tarafından iltica hakkı verildi.

Avustralya'ya kaçmaya çalışırken Bangkok havalimanında alıkonulan ve yapılan görüşmeler sonucunda Avustralya'ya geçici giriş izni verilen kadına iltica hakkının da verildiği öğrenildi.

Tayland göçmen polisi şefi Surachate Hakparn, CNN'e yaptığı açıklamada Kunun'a aynı zamanda Kanada tarafından da iltica teklifinde bulunulduğunu söyleyerek "Evet, Avustralya iltica hakkı verdi, ancak kendisinin tam olarak nereye gideceğine karar vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER ÜZERİNE TWİTTER HESABINI SİLDİ

Kunun'un arkadaşı ise, genç kadının ailesinin kendisini öldüreceğinden korkarak Twitter hesabını sildiğini söyledi ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.