Ailesinden kaçan Suudi kadına Kanada ve Avustralya'dan iltica onayı: Karar vermesi bekleniyor

Tayland göçmen polisi şefi Surachate Hakparn, CNN'e yaptığı açıklamada Kunun'a aynı zamanda Kanada tarafından da iltica teklifinde bulunulduğunu söyleyerek "Evet, Avustralya iltica hakkı verdi, ancak kendisinin tam olarak nereye gideceğine karar vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
TEHDİTLER ÜZERİNE TWİTTER HESABINI SİLDİ
Kunun'un arkadaşı ise, genç kadının ailesinin kendisini öldüreceğinden korkarak Twitter hesabını sildiğini söyledi ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
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