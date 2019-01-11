Kayıt
16:08 11 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Deniz Çakır

    Deniz Çakır'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

    © AA / Serhat Çağdaş
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Deniz Çakır'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

    Deniz Çakır
    © Fotoğraf : DHA
    Deniz Çakır ifade verdi: Suçlamalar duruşuma ters
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesi alınan oyuncu Deniz Çakır, bir alışveriş merkezindeki kafeye 30 Aralık 2018 saat 19.00 civarında doğum günü kutlaması için iki kadın arkadaşıyla gittiğini, bir süre sonra 2 kadının yan masaya oturduğunu belirtti.

    Bu kadınların bakışı ve hareketlerinin kendisini yargılar ve taciz eder şekilde olduğunu aktaran Çakır, "Yaptığım iş gereği insanların bana bakmasına alışkın olmama rağmen bu iki bayanın davranışı sıra dışı olduğu için rahatsız olmuştum. Sonra bu iki bayanın arkadaşları da gelince bizden rahatsız olduklarını hissettirip arka masaya geçmeleri ve bana aynı şekilde bakmaları üzerine ben de 'Ne oluyor?' der gibi onlara baktım. Bu şekilde böyle bir gerginlik oldu ancak sonrasında olayı önemsemeyip masamıza tekrar döndük. Kutlama esnasında fotoğraf çektik, sohbet ettik" dedi. 

    Fotoğraf çektirme sırasında yine arka masadaki kadın grubunun, kendilerinin fotoğrafının çekildiğini düşündüğünü belirten Çakır, şöyle devam etti:

    "Kadın grubu, 'Bizi mi çekiyorsunuz?' dediler. Biz kendilerini çekmediğimizi söyledik. Hatta arkadaşım H.C. telefonu götürerek kendilerine gösterdi. Fotoğrafların olmadığını görünce ikna oldular ve bir süre her iki masadaki kişiler kendi eğlencesine devam etti. Bu arada kafenin garsonlarından birine neden kendi fotoğraflarının alındığını söylemişler ancak garson da gelip bize söylediğinde fotoğraf almadığımız konusunda bilgi verdik. Yine bayanların ısrarla fotoğrafını aldığımızı söylemeleri ve rahatsız etmeleri nedeniyle telefonumu hızlıca masaya koyduğumda camı kırıldı."

    Deniz Çakır
    © Fotoğraf : Instagram
    'Başörtülü kadınlar barda içkiden rahatsızlık duydu, Deniz Çakır 'İçtiğime ne karışılıyor, Arabistan mı burası?' dedi'
    'ARABİSTAN'A GİDECEKSİNİZ GİBİ BİR CÜMLE KULLANMADIM'

    Çakır, telefonunun evde olduğunu ve savcılığa da ulaştıracağını dile getirerek, "Sonrasında konu kapandı, yarım saat, 40 dakika kadar daha sakince oturduktan sonra ayrıldık. Ayrılırken herhangi bir tartışma veya olay çıkmadı. Ben kesinlikle kafeye girerken bu bayanlara bakarak Euzu Besmele çekip jest ve mimik yapmadım. Zaten bu bayanlar benden sonra kafeye girdiler. Bu bayanlara bağırarak, 'Ben Atatürkçüyüm. Burası Atatürk Türkiye'si, burası Arabistan değil. Siz Arabistan'a gideceksiniz, İran'a gideceksiniz' gibi herhangi bir cümle kullanmadım. Tüm hayatım boyunca da ayrımcılık yapılmasına karşı durmuş bayanlar ile ilgili sosyal destek projelerinde yer almış bir insanım. Böyle bir konudan dolayı ifade vermek durumunda bırakıldığım için üzgünüm" ifadesini kullandı.

    Deniz Çakır
    Twitter
    Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen başörtülü kadınların avukatı: Medyaya yansıyanlardan çok daha fazlası yaşandı
    'ONLARA HİTABEN SÖYLEMEDİM'

    Olayın 30 Aralık 2018'de meydana gelmesine rağmen, hakkındaki şikayetin 4 Ocak 2019'da yapıldığına vurgu yapan Çakır, şunları kaydetti:

    "Kafeden ayrılırken herhangi bir tartışma ortamının olmaması ve olayın orada bitmiş olması gibi hususları düşündüğümde müştekilerin iyi niyetli olmadığı kanaatindeyim. Arabistan kelimesinin geçtiği tek cümle, kendi masamdaki arkadaşlarımın duyacağı şekilde bir ses tonu ile 'İçkili bir mekanda içtiğim içkiye, çektiğim fotoğrafa karışılıyor, yargılanarak bakılıyor. Burası Arabistan mı? Burası Atatürk'ün Türkiye'si' şeklinde söyledim. Ancak bu söylemimi kesinlikle karşı tarafın duyacağı ses tonuyla veya onlara hitaben söylemedim. Yanımda garsonların olup olmadığını bilemiyorum. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem."

    İlgili konular:

    Erdoğan'dan Deniz Çakır, Yılmaz Özdil ve Rutkay Aziz'e tepki: Bunun adı faşizm
    Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen başörtülü kadınlar: 'Arabistan'a gidin' dedi, rencide olduk
    Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Çakır'dan açıklama: Hiçbir kaygı yaşamıyorum
    Deniz Çakır'ın taciz ettiği iddia edilen kadınlar suç duyurusunda bulundu
    Etiketler:
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü, hakaret, Deniz Çakır, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kızıl Meydan'da gerçekleşen 5 sıradışı olay
    Kızıl Meydan'da gerçekleşen 5 sıradışı olay
    Karikatür
    Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet