Rakamları rüyasında gördü, şans oyunlarından iki kez büyük ikramiye kazandı

© AFP 2018 / Frederic J. Brown ABD'de loto rekoru: 27 kez devreden ikramiye bir kişiye çıktı

United Press International'ın (UPI) haberine göre Maryland eyaletinde yaşayan Richard Joyner, rüyalarında gördüğü rakam kombinasyonlarını bahislerde kullanarak şans oyunlarından 2 kez büyük ikramiye kazandı.

Habere göre Joyner bir gece rüyasında 4, 8, 5 ve 6 rakamlarından oluşan bir kombinasyon gördü. Sanal ortamda yayınlanan at yarışında rüyasında gördüğü rakamların bulunduğu atları seçen Amerikalı, 15 bin 252 dolar değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Joyner'in geçen eylüldeyse yine rüyasında gördüğünü iddia ettiği rakamlara güvenerek 39 bin 597 dolarlık büyük ikramiyeyi de kazanmayı başardığı anlaşıldı.