IMDb'den Netflix'e rakip: Ücretsiz dizi ve film platformu

Şimdilik ABD'deki IMDb ve Amazon üyeleri tarafından kullanılabilecek platformda yer alan dizi ve filmler herhangi bir ücret ödemeden izlenebilecek.
Amazon, platformun sadece reklamlarla finanse edileceğini ve 'premium' veya benzeri bir abonelik sistemi olmayacağının altını çizdi.
Şuanda Memento, True Romance ve Awakenings gibi popüler filmler olan platforma yakında yeni yapımlar da eklenecek.
Introducing #Freedive, a new way to start streaming shows and movies for free on Fire TV from @IMDb. Learn more: https://t.co/t9bpomxiJ4 pic.twitter.com/Xezpdes0lw— Fire TV 📺 (@amazonfiretv) January 10, 2019
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