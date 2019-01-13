İzmir otogarında 'daha büyük bir felaketi engellemek için' elektrik kesintisi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yağış nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. İZOTAŞ Yönetimi, "Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi" açıklaması yaptı.
İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş'de (İZOTAŞ) yoğun yağış nedeniyle elektrik kesildi. Bornova ilçesinde bulunan İZOTAŞ'da yoğun yağış nedeniyle saat 20.00 sularında elektrik kesintisi yaşandı.
Kesinti nedeniyle vatandaşlar ve otogar esnafı mağduriyet yaşadı. Bazı esnaflar tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum gibi aydınlatıcılar kullandı. Bir otogar esnafı, ürünlerini satmak için gaz lambasıyla tezgahını aydınlattığını söyledi. Bir diğer esnaf ise tezgahını mumla aydınlattığını belirterek mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi. Bazı firmalar da elektronik ortamda yaptığı bilet kesim işlemlerinde sıkıntı yaşadı. Firma çalışanları bilet kesimini elle yapmak zorunda kaldı.
İZOTAŞ Yönetimi'nden yapılan açıklamada ise kentte etkili olan yağış nedeniyle kesintinin meydana geldiği açıklandı. Otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmediği belirtilen açıklamada, "Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir" ifadelerine yer verildi.
İzmir'de neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Uzun dönem (1938-2017) istatistiklerine göre İzmir'de ocak ayı boyunca toplam yağış miktarı ortalama 133.2 kilo olurken, 2019 Ocak ayının ilk 12 gününde, kentin pek çok bölgesinde metrekareye yaklaşık 250 kilo yağış düştü. Bu yağışların çok önemli bir kısmı da son 3 gün içinde gerçekleşti. Bir başka ifadeyle, İzmir'e 3 gün içinde 1 aylık yağmur yağdı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)