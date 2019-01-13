Bir sabah uyandı ve erkeklerin sesini duyamamaya başladı

Çin basınına göre ülkenin doğu kıyılarındaki Şiamen kentinde yaşayan Çen isimli bir kadın, bir sabah uyandığında erkek arkadaşının sesini duyamadığını fark etti. Kentteki Qianpu hastanesine gittiğinde, doktorlar, Çen’de klasik duyma kaybının aksi semptomlar gördüler. Bir dizi tetkikten sonra doktorlardan biri Çen’e 'alçak frekanslı duyma kaybı tanısı koydu. Bu, kadının sadece yüksek frekanslı sesleri duyabildiği anlamına geliyordu.
A lady is unable to hear the voices of men — including her [own] boyfriendhttps://t.co/6BhL21Hvdp via @MailOnline— Chinedu Asadu (@chinedu_asadu) January 10, 2019
Doktorlar Çen’deki 'alçak frekanslı duyma kaybına' tam olarak neyin sebep olmuş olabileceğini bilmiyor. Fakat stresin bu rahatsızlığa yol açmış olabileceğini söylüyor. Hastane kayıtlarına göre Çen rahatsızlığının ortaya çıktığı sabahtan önceki gece mide bulantısı ve kulaklarında da çınlama hissetmiş.
UYANDIĞINDA ERKEK ARKADAŞININ SESİNİ DUYAMIYORMUŞ
İyi bir uyku çekmenin kendisine iyi geleceğini düşünerek yatağa giden Çen, aksine, uyandığında bir şeylerin ters gittiğini fark etmiş. Zira erkek arkadaşının ona söylediklerini duyamıyormuş.
KADIN DOKTORU DUYARKEN, ERKEK HEKİMLERİ İŞİTEMİYOR
BAZI İNSANLAR 'DERİN SESLERİ' DOĞUŞTAN DUYMUYOR
Doktor Şiaoqing, söz konusu rahatsızlığın genetik olabileceğini, bazı insanların buz dolabının çıkardığı sesler gibi 'derinden gelen sesleri' doğuştan beri duyamayabileceğini belirtti. Ancak Çen’in duyma kaybına, uzun saatler çalışmanın stresi ve yeterince uyumamanın verdiği bitkinliğin sebep olduğuna inanıyor.
TAMAMEN İYİLEŞMESİ BEKLENİYOR
Bu tip semptomları bir an önce tedavi etmeye başlamanın çok önemli olduğunu kaydeden Doktor Xiaoqing, hastası Chen’in tedavinin ardından tamamen iyileşeceğini beklediğini söyledi.
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