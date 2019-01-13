Sordukları adresi bilmeyen 2 kişiyi vuran saldırganlar gözaltında

Olay, önceki gece Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tuzludeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Tamer Özkan'a, yanına yaklaşan minibüsün içindeki 3 kişi adres sordu. Adresi bilmediğini söyleyince minibüsün içindekiler, Özkan'a ve çevreye rastgele ateş etti. Kurşunların isabet ettiği bir iş yerinin camları kırılırken, Özkan da kalçasından yaralandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özkan, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İki olayın ardından bölgeye gelen, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların içinde bulunduğu minibüsün Necdet U.'ya ait olduğunu tespit etti.
Polis, Necdet U.'nun kavga ettiği 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Kavga ettikten sonra kafeden ayrıldıklarını ve silahlı saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirten 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, Necdet U., Hasan U. ve silahlı saldırı olayına karıştığı iddia edilen arkadaşı Fatih K.'yi ise bugün gözaltına aldı.
Necdet U. ilk ifadesinde, kafede kavga ettikleri grubun oturduğu Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek kavga ettikleri kişileri bulmaya çalıştıklarını, o sırada adres sordukları kişilere adresi bilmeyince rastgele ateş açtıklarını söyledi.
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