Instagram'da Kylie Jenner'ın beğenme rekorunu 'yumurta' kırdı

Bebeğinin fotoğrafıyla Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisinin sahibi olan Kylie Jenner'ın pabucu dama atıldı. Jenner'ın rekorunu gizemli bir hesap tarafından paylaşılan yumurta görseli kırdı.

21 yaşındaki milyoner model Kylie Jenner'ın geçen sene Şubat ayında paylaştığı bebeğinin fotoğrafı 18 milyondan fazla beğeni alarak Instagram'da tüm zamanların beğeni rekorunu kırmıştı.

Ancak 4 Ocak'ta World_Record_Egg isimli bir profil tarafından paylaşılan yumurta görseli Jenner'ı solladı.

Yumurta görseli, 10 gün içerisinde 24 milyondan fazla beğeni alarak Instagram tarihinin en çok beğenilen gönderisi oldu.

Hesabın kime ait olduğu bilinmezken, sadece bir paylaşım yapmış olması ve 2 milyon 400 takipçisi olması ise dikkat çekti.