WhatsApp'ta ilginç hata: Mesajlarınız başkalarına gidebilir

Bir Amazon çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibine iletiliyor.

Webtekno'dan Beyazıt Kartal'ın aktardığına göre, Amazon çalışanı Abby Fuller, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni bir akıllı telefon ve SIM kartı aldığını, ancak kartı telefona taktıp WhatsApp'a girdikten sonra başka bir kişiye ait mesajlarla karşılaştığını anlattı.

logged into whatsapp with a new phone number today and the message history from the previous number's owner was right there?! this doesn't seem right. — Abby Fuller (@abbyfuller) January 11, 2019

​Yeni telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığını belirten Fuller, mesajların söz konusu numaranın bir önceki sahibine ait olduğunu söyledi.

Fuller ayrıca, kendi eski numarasına ait mesajların da başka birine gitmesinden endişe ettiğini belirtti.

Fuller'in paylaşımına Google'da çalışan kriptocu Filippo Valsorda'dan cevap geldi. Valsorda'nın teorisine göre söz konusu mesajlar, numaranın eski sahibi WhatsApp hesabını devre dışı bıraktıktan sonra gönderildi. Bu nedenle de mesajlar numaraya yeni bir WhatsApp hesabı bağlanması ile iletildi.

The only explanation I can think of here is that they were sent *after* the previous owner stopped using it. They stayed with one tick, and got resent when you registered. So it’s not going to happen with any of your messages that you actually received. — Filippo Valsorda (@FiloSottile) January 11, 2019

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© REUTERS / Dado Ruvic Whatsapp'ta yanlışlıkla gönderilen mesajları silme süresi uzatılıyor

WhatsApp konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak şirketin internet sitesinde numarasını değiştiren kişinin hesabını silmesine gerek olmadığı şu ifadelerle belirtiliyor: "Başarılı bir şekilde Numara Değiştir özelliğini kullandıktan sonra, eski hesabınız otomatik olarak silinecektir"

Ayrıca yine sitede telefon değiştirme ile ilgili olarak, "Eski hesabınızı silmeyi unutmayın. Ancak, hesabınızı silmediyseniz ve artık eski telefonunuza erişiminiz yoksa, üzülmeyin. Eğer eski telefon numaranızın yeni sahibi 45 gün sonra WhatsApp'ı yeni telefonunda aktive ederse, o telefon numarasına bağlı olan tüm hesap bilgileriniz tamamen silinecektir" şeklinde bir bilgi bulunuyor.