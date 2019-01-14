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15:42 14 Ocak 2019
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    Kırgızistan'daki Taştekeyev ailesi

    Kırgızistan'ın 'mat' olmayan ailesi

    © AA /
    Yaşam
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    Kırgızistan'da 9 çocuklu Taştekeyev ailesinden 8 kez Asya satranç şampiyonu çıktı.

    Magnus Carlsen ile Fabiano Caruana
    © REUTERS / PAUL CHILDS
    Günler süren Dünya Satranç Şampiyonası final karşılaşmasında, zafer Norveçli Magnus Carlsen'in
    Kırgızistan'da 44 yaşındaki memur Syezbek ve Gülbarçin Taştekeyev'in 9 çocuğundan 6'sı Kırgızistan ve Asya satranç müsabakalarında şampiyon oldu.

    Çocuklardan 7'si ulusal ve uluslararası satranç turnuvalarında kendi yaş grubunda çeşitli derecelerde çok sayıda madalya, başarı ve teşekkür belgesine layık görülürken 6'sı da Kırgızistan ve Asya satranç müsabakalarında şampiyonluk kazandı.

    9 ŞAMPİYONLUKLA TARİHE GEÇTİ

    Taştekeyev'in lise mezunu büyük oğlu 18 yaşındaki Arzıbek, 3 kez Kırgızistan şampiyonu, 16 yaşındaki ikinci oğlu Ruslan da Asya satranç müsabakalarında 3 kez altın madalya kazanarak, ülkede üst üste 9 şampiyonlukla tarihe geçti.

    Ailenin üçüncü üyesi 14 yaşındaki Almaz ise Kırgızistan'da 5 kez şampiyon olurken Asya turnuvasından ülkesine bronz madalyayla döndü.

    Satranç
    © AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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    Ailenin beşinci üyesi Nazira'nın Asya Satranç Şampiyonası'nda şampiyonluğu bulunurken altıncı kardeş Aycan ise Asya'da 3 kez, Kırgızistan'da da 4 kez şampiyon ilan edildi.

    Henüz 6 yaşındaki Nursultan ile 4 yaşındaki Aida da katıldıkları çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalardan çok sayıda başarı belgesi aldı.

    'ONLARLA GURUR DUYUYORUM'

    Baba Taştekeyev, çocuklarının satranç alanında kazandığı başarılara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Taştekeyev, kendisinin satranç oynamayı bildiğini ancak tecrübeli olmadığını hatırlatarak, "Çocuklarımın çok yönlü, ev işlerinden, spordan, müzikten, sanattan ve edebiyattan anlayan, vatanperver bireyler olmalarını arzu ediyorum." dedi.

    Çocuklarını satranca kendisinin teşvik ettiğini belirten Taştekeyev, kendi aralarında becerilerini geliştiren çocukların daha sonra eğitim alarak tecrübe kazandıklarını dile getirdi.

    Ukraynalı satranç şampiyonu Anna Muzıçuk
    © REUTERS / Sergey Karazi
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    Taştekeyev, satranç turnuvaları için oğlu Ruslan'ın bugüne kadar başta Türkiye olmak üzere 30, Arzıbek'in 20 ve Aycan'ın da 10 ülkede bulunduğunu kaydetti.

    Okulda ve toplumda başarılarıyla anılan çocuklarıyla gurur duyduklarını vurgulayan Taştekeyev, "Çocuklarım satrançta büyük ödüllerin sahibi oldu. Onlarla gurur duyuyorum. Onlar da teşvikle kazanmayı öğreniyor" diye konuştu.

    Kırgızistan'daki Taştekeyev ailesi
    © AA /
    Kırgızistan'daki Taştekeyev ailesi

    'HER ŞEYDEN ÇOK BABAMA VE ANNEME TEŞEKKÜR EDİYORUM'

    8 yıldır profesyonel satranç oynayan ve 9 kere üst üste şampiyon olan Ruslan ise "Müsabakaları birincilikle bitirmeyi hedefliyorum. Babamın tavsiyeleri ve aldığım eğitim sonucu başarılı oluyorum. Bunun için her şeyden çok babama ve anneme teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Şampiyonluk, satranç, turnuva, Gülbarçin Taştekeyev, Syezbek Taştekeyev, Kırgızistan
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