Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi', Afgan yetenek yarışmasında ortaya çıktı

Kanada seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunmaya özen gösteren ve liberalizmin yeni prensi muamelesi gören Justin Trudeau'ya rakip çıktı. 'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi.

Afganistan'ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken TV'deki yetenek yarışması 'Afgan Star'a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi' olarak küresel çapta ilgi görüyor. 29 yaşındaki kıvırcık saçlı, kalın kaşlı türkücünün Justin Trudeau ile benzerliği ekrana çıkar çıkmaz jürinin ve izleyicilerin dikkatini çekti.

An Afghan talent show contestant's striking resemblance to Canadian Prime Minister Justin Trudeau has turned him into an unlikely celebrity in the war-torn country pic.twitter.com/cTrnlAtSQf — AFP news agency (@AFP) 14 Ocak 2019

© REUTERS / Remo Casilli G7 Dövüş Kulübü: Trump'la kapışan Trudeau'nun 'takma kaşları' düştü JUSTIN TRUDEAU'NUN VARLIĞINDAN HABERDAR OLDU



Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.

Yarışmanın son 8'ine kalmayı başaran Meftun, Fransız haber ajansı AFP'ye "İnsanlar artık asıl ismimi unuttu. Beni 'Justin Trudeau' diye çağırıyorlar. Bense sosyal medyadaki fotoğrafları görene dek Justin Trudeau hakkında hiçbir şey bilmiyordum" dedi.

JUSTIN TRUDEAU MU YOKSA JUSTIN BIEBER MI?

'Afgan Star'ın 4 jüri üyesinden biri olan Afganistan doğumlu Kanada vatandaşı müzisyen Keys Ülfet, Meftun'u görür görmez "Benim başbakanımın tıpkısının aynısı" tepkisini göstermişti. Meftun'un sesinin mest edici olduğu görüşündeki Ülfet, Afgan türkücü için Justin Trudeau'nun da ötesine geçen hedefler koydu:

"Allah vergisi bir vokal kabiliyeti var. Yeni Justin Bieberolabilir."

Sosyal medya da 'Selam Trudeau' ya da 'Afgan Trudeau' lakaplarıyla fenomen haline getirilen Meftun için yapılan paylaşımlardan geçilmiyor.

This guy looks exactly like Trudeau. If rattles my brain https://t.co/Lp70xor3vR — Leo Sieczka (@LeoSieczka) 8 Ocak 2019

Salam Maftoon Afghan singer looks a lot like Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his fans and followers are surprised at the resemblance. pic.twitter.com/nLSQCulccU — Khalil Hakimi (@KhHakimi1) 7 Ocak 2019

WHY DOES SALAM MAFTOON LOOK LIKE JUSTIN TRUDEAU IM DYINFBSHAB pic.twitter.com/oegsGaFqR3 — bahar (@baharfirooz) 11 Ocak 2019

His name is Abdul Salam Maftoon and he looks surprisingly like our Prime Minister #JustinTrudeau



I'd like to see these guys meet. They can probably tell each other some pretty interesting stories.



However Maybe This time we'll take it a little easier on Justin's outfits pic.twitter.com/ZTSeQsQf7M — Heckles H. Hyena (@HuskerFox) 9 Ocak 2019

But this one can sing! — Rachel Curran (@reicurran) 7 Ocak 2019

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