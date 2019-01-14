Muhterem Nur: 'Annecim annecim' diyordu, şimdi 'O kadını susturun' diyormuş

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur telefonla bağlandı. ‘Müslüm' filminde kullanılan gömlek ve yüzüğü açık arttırmaya çıkaran yapımcısı Mustafa Uslu ile Engelsiz Yaşam Vakfı'na ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açan Nur, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Nur'un açıklamalarının ardından Uslu da programa bağlanarak hakkında konuşulanlara cevap verdi.

Uslu'ya davayı filmden para almadığı için açtığı iddia edilen Nur, canlı yayında şu sözlerle sitem etti:

© Fotoğraf : Twitter Muhterem Nur'dan Müslüm filminin yapımcısına suç duyurusu

"Para almadığım için açtığımı söyleyenler var. Ben evsiz barksız değilim. 500 bin liralık eve ihtiyacım mı var. Oturduğum ev bana yetiyor, saray gibi. O evleri mezara da götürmeyeceğim. Benim eşimi kullanıyorlar, ben bunların engellemesini istiyorum. Şehit ailelerine yapılacak yardımlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Keşke daha fazla yapılsa, onlar bizim evlatlarımız. Ben hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Benim para ile ne gibi bir ilgim olabilir, ihtiyacım yok paraya, eve… Nasıl düşünüyorlar bunu hayret ediyorum."

'BANA ANNECİM DİYORDU'

"İnsanlar hatıralarına, anılarına sahip çıkmak istemez mi? Ben sadece kendi hatıralarımın sahibiyim. Atletler bile çıktı, Müslüm fotoğraflarıyla basılmış… Bunlar ayıp bir şey… Mustafa Uslu'dan ben bir şey istemedim. Ona teşekkür ediyorum, çok güzel bir film yaptı. Bu benim için yetiyordu. Ben sadece eşimin hatıralarına saygı duyulsun istiyorum. Benim avukatım var haklarımı arayacak. Bundan sonra avukatımın izini olmadan bir şey de yapmayacağım. Ben Mustafa Uslu'ya kızmıyorum. Mustafa Uslu'ya kırılıyorum. Bana diyebilir 'annecim bugün böyle bir şey var' diye anlatabilirdi. Bana 'annecim' diyordu, şimdi 'o kadını susturun' diyormuş… 'O kadın' o zaman haklarını arar. Güzel bir film yaptı sağ olsun ama ben de bir Mustafa Uslu olsam herkes beni haklı bulacak. Ama ben yalnız bir kadınım. Beni bastırıyorlar, ben sadece eşimle ilgili hatıralarıma sahip çıkmak istiyorum. Para falan istemiyorum ben…"

© AA / AHMET DUMANLI Müslüm Gürses'in gömleği ve yüzüğü açık artırmayla satıldı

Muhterem Nur'un açıklamalarının ardından '2.Sayfa'ya telefonla bağlanan Mustafa Uslu da kendini şu sözlerle savundu:

"Ben öle bir şey söylemedim. Benim özüm sözüm birdir kimseden çekinmeden söylerim. Bu konuda konuşmak istemiyorum, bu konuları konuşmak ayıp geliyor. Müslüm Gürses'in arkasından bunları konuşmak beni derinden üzüyor, sevenleri de üzülüyordur. Ben Muhterem Hanım'ı ve avukatını aradım. Bunların sadece filmlerde kullanıldığını söyledim. Demet Akalın oraya bir şeyler almaya gelmişti. Orada çiklet bile satılsa alacaktı Demet. Çünkü oraya yardım yapmaya gelmişti. Ferman da aynı şekilde. Bu konuları konuşmak benim için utançtır."

'92 YAŞINDA KENDİSİ… BANKA DEKONTUNU MU GÖNDEREYİM?'

"Bu paranın gittiği yer belli sonuçta. Muhterem Hanım'a saygım sonsuz. 92 yaşında birileri dolduruşa mı getiriyor bilmiyorum. Avukatını da aradım, Muhterem Hanım'a söylediklerimi ona da söyledim. Hiç kimse 'Müslüm Gürses yüzüğü' diye bir şey satmadı. Filmde kullanılan eşyalar satıldı. Olaylar nereye geldi.

Muhterem Hanımefendiye benim ev almam ya da almamam gibi bir yasal sorumluluğum yok. Bunların gazetelere düşmesi çok ayıp. Ben ona destek oluyorum, o bize emanet ama bu konuları konuşmak çok ayıp. Muhterem Nur ne diyorsa doğrudur. 92 yaşında kendisi… 'O öyle demedi' deyip banka dekontu mu göndereyim. Ne diyorsa doğrudur. Ben herkesi Allaha havale ediyorum. Bu olaylardan dolayı çok üzgünüm. Dolandırıcılıkla suçlanıyoruz, çok ağır ithamlar. Ben ne suç işledim biliyorum.

Çok emek verdim, çok özen gösterdim. İnsanlar da biraz bizlere özen göstersin. Ben Muhterem Nur'un ellerinden öpüyorum. Ama kendisine çok kırgınım, ben onları arayıp bilgilendirmeme rağmen gidip mahkemeye başvurdular. O vakıf ne yardımlar yapıyor bilseniz, onlara yardımcı olmak çok önemli bir olay. Müslüm Gürses hayatta olsa bütün servetini o vakıflara bağışlardı."

Mustafa Uslu'nun açıklamalarının arından bir kez daha canlı yayına telefonla bağlanan Muhterem Nur şunları söyledi:

"Başka bir sebepten dolayı bana bir kere 10 bin TL yatırdı. Daha sonra 5 bin TL sonra tekrar 5 bin TL daha yatırdı. Ben neden yatırdığını söylemiyorum. Ben ondan 10 bin TL'yi her ay değil bir seferlik aldım. Toplamda 20 bin TL (10+5+5) verdi.

Kimse övüne övüne söylemesin kimse… Benim her ay 6 bin TL gelirim var zaten. Emeklim var… Bazı kanallara Müslüm'ün şarkısını alıyorlar oradan para geliyor. Benim bir sıkıntım yok. Ben kimseye hakaret etmek istemiyorum, kimse de beni aşağılamasın ben herkesi Allah'a bırakıyorum. Allah bildiği gibi yapsın herkesi…Çok güzel bir film yaptı, bunu hep söylüyorum. Ama birazcık olgun davransın. Ekrana çıkıp '92 yaşında' falan deyip olayı başka yere çekmesin. Ben 79 yaşındayım. İleride 'aklını kaybetti de böyle konuşuyor' mu diyecek. Ben ona dolandırıcı demiyorum açılan dava o konuya giriyor."