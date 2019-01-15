Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

New York ve Princeton Üniversitelerinin yaptığı yeni bir araştırma, 65 yaş üzerindeki sosyal medya kullanıcılarının herkesten daha fazla yalan haber paylaştığını ortaya çıkardı.

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook, yalan haber paylaşan arkadaşları gösterecek

Hepimiz günün farklı saatlerinde sosyal medyada vakit geçiriyor, paylaşımlara göz atıyor, haber okuyor, bazen de paylaşıyoruz. Peki ama paylaştığımız haberlerin ne kadarı doğruları yansıtıyor? Sosyal medya platformları üzerinden pek çok haber hızla yayılabiliyor. Bu haberler arasında algı oluşturmaya yönelik, gerçeği yansıtmayanlar da var ve sonuçları iyi olmuyor haliyle.

CNNTürk'in The Verge'den aktardığı habere göre New York Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi, Amerikalı sosyal medya kullanıcılarıyla bir araştırma gerçekleştirdi ve sonuçlar paylaşıldı.

People older than 65 share the most fake news, a new study finds https://t.co/XIE9AJehOU pic.twitter.com/QQsMjGWmyR — The Verge (@verge) January 13, 2019

​Araştırmaya göre 65 yaşın üstündeki sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı sahte haberler çok fazla. Bunun sebepleri arasında yaşlı insanların genç insanlara kıyasla sosyal medya platformlarına pek hakim olmaması gösterilebilir.

Öte yandan, yapılan sahte haber paylaşımlarının başka insanları ve dolayısıyla tercihlerini direkt etkilediği de bildiriliyor. Buna verilen örneklerden bir tanesi olarak da 2016'daki ABD Başkanlık seçimleri ve Trump'ın sürpriz zaferi gösteriliyor.