Yalan haber paylaşımında 65 yaşın üstündekiler lider

CNNTürk'in The Verge'den aktardığı habere göre New York Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi, Amerikalı sosyal medya kullanıcılarıyla bir araştırma gerçekleştirdi ve sonuçlar paylaşıldı.
People older than 65 share the most fake news, a new study finds https://t.co/XIE9AJehOU pic.twitter.com/QQsMjGWmyR— The Verge (@verge) January 13, 2019
Araştırmaya göre 65 yaşın üstündeki sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı sahte haberler çok fazla. Bunun sebepleri arasında yaşlı insanların genç insanlara kıyasla sosyal medya platformlarına pek hakim olmaması gösterilebilir.
Öte yandan, yapılan sahte haber paylaşımlarının başka insanları ve dolayısıyla tercihlerini direkt etkilediği de bildiriliyor. Buna verilen örneklerden bir tanesi olarak da 2016'daki ABD Başkanlık seçimleri ve Trump'ın sürpriz zaferi gösteriliyor.
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