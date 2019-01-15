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    Roger Waters

    Trump'ın Meksika duvarını eleştiren Roger Waters, ABD-Meksika sınırında Duvar albümündeki parçaları söylemek istiyor

    © AP Photo / John Minchillo/Invision
    Yaşam
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    Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci politikasını eleştirmek amacıyla Meksika duvarının örülmesi planlanan yerde konser vererek grubun efsane albümü 'The Wall'da (Duvar) yer alan tüm şarkıları seslendirmek istediğini duyurdu.

    Former member of Pink Floyd, British singer and songwriter Roger Waters performs during his concert of the Us+Them tour in Rome's Circus Maximus, Saturday, July 14, 2018
    © AP Photo / Gregorio Borgia
    Saint Petersburg'da konser veren Roger Waters'tan Rusça mesaj: Trump bir domuz
    ABD-Meksika sınırında konser vermek istediğini açıklayan Waters, amacının "Aşırı sağ politikalara karşı bir uyanış sağlamak" olduğunu söyledi.

    Eğer Waters'ın hayalini kurduğu etkinlik gerçekleşirse, bu, ünlü sanatçının tüm albümünü canlı olarak seslendirdiği ikinci ikonik konseri olacak.

    Zira, Waters 1990'da da Berlin Duvarı'nın önünde aynı şekilde konser vermişti.

    75 yaşındaki Waters'ın konserlerinde daha önce de Trump'ın politikaları eleştirdiği biliniyor.

    Roger Waters
    © AP Photo / Amy Harris
    Roger Waters'tan 25 yıl sonraki ilk stüdyo albümünde Trump'lı mesaj: Beyni olmayan bir lider hayal edin
    Waters, 2016'da seçim kampanyalarının gerçekleştiği dönemde Kaliforniya'da verdiği konserde de benzer bir hareket yapmıştı. Şarkıcı, popüler ‘Another Brick in the Wall' şarkısının ikinci kısmını seslendirirken 15 çocuk üzerlerinde ‘Take down the wall' (Duvarı yık) yazan tişörtlerle sahneye çıkmıştı.

    Waters ayrıca, surat kısmında Trump'ın yer aldığı devasa bir domuz balonun üzerine ‘Cahil, yalancı, ırkçı, cinsiyetçi domuz' sözlerini yazıp uçurmuştu. Waters'ın daha sonraki konserlerinde de domuz balonu uçurulduğu ve Trump'ı eleştiren görseller kullandığı görüldü. 

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    Etiketler:
    meksika duvarı, Pink Floyd, ABD Başkanı Donald Trump, Roger Waters, Meksika, ABD
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