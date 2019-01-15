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18:24 15 Ocak 2019
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    Gillette reklam filminden bir sahne

    #MeToo hareketine katılan Gillette'e erkeklerden 'kes traşı' tepkisi

    © Fotoğraf : Twitter
    Yaşam
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    Gillette'in #MeToo hareketinden esinlenerek erkekleri şiddet, taciz, ayrımcılığa karşı çıkmaya ve hemcinslerinden hesap sormaya çağıran 'eğitici' reklam filmi, genelde olumsuz tepki aldı. Pek çok erkek jilet markasını boykot çağrısı yaptı.

    Peter Jackson
    © AFP 2018 / ROBYN BECK
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    ABD merkezli dünyaca ünlü jilet markası 'Gillette'in erkeklerin toplumsal statüleri üzerinden kadınlara yönelik sistematik cinsel tacizini yüzlerine vurmaya yönelik #MeToo hareketinden esinlenen reklam kullanması, büyük tartışma kopardı.

    Procter&Gamble (P&G) şirketinin "Erkeğin elde edebileceği en iyisi" ya da kısaca "Erkek için en iyisi" sloganıyla müsemma markası Gillette'in yeni reklam filmi, "İnanıyoruz: Erkekler en iyisi olabilir" başlığını taşıyor.

    Reklamda traş olmak için sabah aynanın karşısına geçen erkekler, erkeklerin zorbalığı, cinsel tacizi, erkekliğin zehri ve buna karşı #MeToo hareketiyle ilgili haberleri duymaya başlıyor.

    "Erkeğin olabileceği en iyi şey bu mudur" sorusu eşliğinde Gillette reklamı panosunu yırtıp fırlayan bir grup erkek çocuğu bir arkadaşlarını kovalıyor. Bir annenin zorbalık mağduru evladına sarıldığı evden koşarak geçiyorlar.

    Hollywood
    © AFP 2018 / Konrad Fiedler
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    Bir başka evde delikanlılar, televizyonda cinsel tacizin önemsiz gösterilip şakaya vurulduğu ve kahkahayla karşılandığı sahneleri izliyor. Bir işyerinde patron yönetim kurulu toplantısında kadın üyeyi "Ne demek istediğini anlatamadı, ben onun yerine size anlatayım" diyerek aşağılıyor. Bir bahçe partisinde yanyana sıralanıp mangal yapan onlarca baba, iki erkek çocuğunun orta yerde kavgaya tutuşmasını "Erkek çocuklar sert olur" deyimiyle normal karşılıyor.

    Bu sırada anlatıcı ses "Ama nihayet bir şeyler değişti" derken televizyonda sunucular #MeToo hareketiyle ilgili haberleri veriyor. Daha önce cinsel taciz sahnelerine gülenler bu kez cinsel tacizle hesaplaşma haberlerini pür dikkat dinliyor. Anlatıcı sesin "Biz erkeğin içindeki en iyiye inanıyoruz" sözü eşliğinde erkekler aynada yüzlerine umutla bakıyor. Mahkemede erkeklerin cinsel tacizci  erkeklerden hesap sorması gerektiği yönünde verilen bir ifadeden, erkeklerin kadınların haklarını korumaya başladığı sahnelere geçiliyor.

    Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow
    © AP Photo /
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    Sokakta oğluyla gezmeye çıkan bir baba, koşan erkek çocuklarına müdahale edip dövmeye başladıkları çocuğu kurtarıyor. Mangalı bırakan bir baba, kavga eden iki erkek çocuğunu ayırıyor. Erkek çocuklarının yüzleri geçit yaparken anlatıcı ses "Bugün bunu izleyen oğlanlar geleceğin erkekleri olacak" diyor. Ekranda "Bir erkeğin olabileceği en iyisi. Ancak daha fazlasını yapmak için kendimize meydan okursak en iyi halimize yaklaşabiliriz" yazısı çıkıyor. Kampanya adresi olarak thebestmencanbe.org adresi verilerek katılım çağrısı yapılıyor.

    Reklamla ilgili Gilette Kuzey Amerika Marka Direktörü Pankaj Bhalla "Önemli bri tartışma yaşanırken şirket olarak erkekleri olabileceklerinin iyisi olmaya teşvik etmek istedik. Konuya el atmak, çağrıda bulunmak ve kendi üzerimize düşeni yerine getirmek istedik… 'Erkek çocuklar sert olur' sözünün artık arkasına sığınılamayacak bir mazeret olduğunu belirterek değişime esin kaynaklığı etmek istedik" açıklamasını yaptı. 

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    © AP Photo / Chris Carlson
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    3 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ

    Ancak YouTube'da 13 Ocak'ta yayımlanmasından beri 3 milyondan fazla kez izlenen reklama 46 bin 'beğenildi', 274 bin 'beğenilmedi' işareti geldi.

    'FEMİNİST PROPAGANDA'

    İzleyici yorumları arasında "Bir daha asla Gillette ürünü almam", "İki dakikadan kısa bir sürede en büyük alıcı grubunuzu kendinize yabancılaştırmayı başardınız, bravo", "Bu reklam değil, feminist propaganda" gibi tepkiler dikkat çekti.

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    © Fotoğraf : DHA
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    'BENİM İÇİN ÖLDÜ'

    Sosyal medyada da tepki sel olurken pek çok erkek "Gillette benim için öldü" diyerek boykot çağrısı yaptı.

    'YARIM ASIRLIK MÜŞTERİLERİNİZİ KAYBETTİNİZ'

    Bir kullanıcı "12 yaşımdan beri traş oluyorum, ilk günden beri Gillette kullanıyorum, çünkü babam kullanıyordu. Ama artık asla elime almam, babam da almayacak. İkimiz toplam 50 yıldır sizin müşterinizdik" diye isyan etti.

    'BİR DAHA ASLA'

    #MeToo hareketi tarafından suçlananlardan olan aktör James Woods "@Gillette'i ana akım medya ve Hollywood eğlence ektöründe yayılan 'erkekler korkuçtur' kampanyasının üzerine atladığını görmek ne hoş. Kendi adıma sizin ürünlerinizi bir daha asla kullanmam" diye çıkıştı.

    'BÜTÜN ERKEKLER CANAVARMIŞ GİBİ'

    Bir başka kullanıcı "TÜM erkekleri kötü gösteren video üzücü ve depresyona sokucu bir etkiye sahip. Erkekler sadece kötü şeylere uyanmazlar. Her zaman iyi erkekler olmuştur. Doğrudur, kötüler vardır, ama aynısı kadınlar için de söylenebilir" değerlendirmesini yaptı.

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    © REUTERS / Darren Staples
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    'ERKEKLERİ DEPRESYONA SOKTU'

    Markalama firması RedPeak'in CEO'su Susan Cantor, videonun erkekleri doğru davranmaya teşvik için erkeklerin eleştirildiği yanlış davranışlara çok fazla yer verdiği eleştirisini getirdi. Cantor,"Erkekler, reklamın kendilerine güç, moral, cesaret vermediğini, tersine kendilerini eleştirilen, suçlanan, dışlanan hissetmelerine yol açtığını söylüyor" dedi.

    P&G ise tepkiler karşısında reklamı geri çekmek gibi bir niyeti olmadığını duyurdu.

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