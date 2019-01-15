'Kıllı Ocak' hareketine 'renkli' bir dokunuş: Koltuk altı kılları boyuyor

Laura Jackson tarafından kurulan 'Januhairy' (KıllıOcak) kampanyasına ABD'den 'renkli' bir dokunuş geldi. ABD'de yaşayan Emerald Jade isimli 2 kadın, sağlık sorunları yüzünden ergenlik döneminde kesmeye son verdiği koltuk altı kıllarını rengarenk boyayarak 'Kadınların vücutları kılsız olur' kanısına son vermeyi amaçlıyor.

ABD'li bir kadın, geçtiğimiz günlerde gündeme düşen ‘Januhairy' (Kıllı Ocak) isimli kampanyayı bir adım öteye taşımış gibi duruyor.

ABD'nin Arkansas kentinde yaşayan Emerald Jade isimli kadın, koltuk altı kıllarını gökkuşağı renklerine boyayarak yeni bir akıma imza attı.

'Kıllı Ocak' haraketine 'renkli' bir dokunuş: Koltuk altı kılları boyuyor https://t.co/Auv6nUpfQc pic.twitter.com/md0AAD0IGZ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2019

​Cildinin hassas olmasından ötürü traş sonrası yaşadığı tahriş sorunu nedeniyle vücut kıllarını almaktan daha ergenlik dönemindeyken vazgeçen 24 yaşındaki genç kadın, geçen yıl radikal bir karara imza atarak, koltuk altı kıllarını boyamaya başladı.

JADE, 'KILLI OCAK' HAREKETİNE DE DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan Jade, bu Ocak ayında ‘Kıllı Ocak' hareketine desteğini göstermek için pembeye boyadığı koltuk altı kıllarının fotoğrafını çekip paylaşmıştı.

‘JanuHairy' (Kıllı Ocak) hareketi, Exeter Üniversitesi'nde tiyatro bölümü öğrencisi olan Laura Jackson tarafından kadınların vücutlarını olduğu gibi kabul etmesinin gerekliliğine dair farkındalık yaratmak amacıyla kurulmuştu.

'KOLTUK ALTI KILLARIM KENDİMİ DAHA ÖZGÜVENLİ HİSSETMEMİ SAĞLIYOR'

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS Dünyanın en kıllı kadını evlendi

Konu hakkında açıklamada bulunan Jade, "Tecrübelerime göre, erkekler bunu kafaya takmıyor. Bu durum biraz daha farklı. Hiç olumsuz bir yorum almadım. Koltuk altı kıllarım kendimi daha özgüvenli hissetmemi sağlıyor ve randevularımda daha güçlü olmama imkan veriyor" yorumunda bulundu.

Saç stilisti olan Jade, koltuk altı kıllarını sadece diğer renkler kadar sevmediğini belirttiği kırmızı ve turuncu renge boyamadığını ancak pembe, mor, yeşil ve diğer tüm renklere boyadığını dile getirdi.

'KOLTUK ALTI KILLARIMI BAŞLANGIÇTA SADECE EĞLENCE OLSUN DİYE BOYAMA BAŞLADIM'

Koltuk altı kıllarını başta sırf eğlence olsun diye boyadığını belirten Jade, bu durumun artık kendisini daha özgüvenli ve yetkin hissettiğini aktardı.

Kadınların vücutlarındaki kıllardan utanmaları gerektiği' yönündeki kanıyla mücadele ederek ortadan kaldırmayı amaçladığı dile getiren Jade, Instagram üzerinden ‘Pony pits' başlığı altında renkten renge boyadığı koltuk altının fotoğraflarını paylaşıyor.

Toplum nezdinde güçlü etkileri olan Madonna ve Miley Cyrus gibi kadınlar vücut kıllarını sergilemekten çekinmese de veya ‘Kıllı Ocak' hareketi arkasında binleri buluştursa da kadınların vücutlarındaki kılları kesmeme özgürlüğü fikri halen toplumun büyük bir kesimi tarafından dirençle karşılaştığı belirtiliyor.