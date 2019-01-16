'Babuşka'lara ek gelir fırsatı: Rusya’nın Instagram nineleri örgüleriyle içleri ısıtıyor

Rusya’da yaşlı kadınların sokaklarda ek gelir elde etmek için el örgüleri işleri sattıkları sık sık görülebilir. Instagram üzerinden başlatılan bir proje de babuşka’ların (nineler) ördükleri kazak, çorap ve diğer ürünleri satılıyor.

Rusya’da toplumun el işine karşı algısını değiştirmek ve babuşka’ların yarattığı bu modayı desteklemek için yeni bir Instagram projesi yaratıldı. Söz konusu proje kadınların ördükleri eldiven, çorap ve diğer eşyaları internet ortamında satışa sunmalarına olanak veriyor.

AFP’ye konuşan projenin katılımcılarından Nina Lozhkova, örgülerini satmayı uzun zamandır istediğini belirtti.

Granny’s isimli projesi hakkında konuşan 58 yaşındaki girişimci, “El işlerini metro köşelerinde satmak biraz küçük düşürücü olabiliyor. Ancak burada kendimi yoksul biri olmaktan çok, bir tasarımcı gibi hissediyorum” dedi.

6 yaşında bir torun sahibi olan Lozhkova, St. Petersburg’da başlatılan Granny’s projesine katılan yaklaşık 40 emekliden yalnızca biri.

Projenin Instagram hesabı olan @russiangrannies’in 5000’den fazla takipçisi mevcut. Hesapta el örgüsü şık kıyafetleri giyen çocuk ve yetişkinlerin fotoğrafları sergileniyor.

‘Ürünlerimizi satın aldığınızda birilerinin büyükannesine destek vermiş olacağınızı unutmayın’ notu düşülen hesap; aynı zamanda eşyaları ören kadınların kendileri, hayatları, aileleri ve önceki kariyerleri hakkında insanın içini ısıtan detaylara da yer veriyor.

Yaşları 55 ila 87 arasında değişen emekli girişimciler, ayda 450 ila 1000 dolar (2500-5000 TL) arasında gelir elde edebiliyor. Rusya’da ortalama emekli aylığın 200 dolar (1100 TL) olduğu hesaba katılırsa, projenin son derece başarılı olduğu söylenebilir.

Projenin Instagram hesabını, Granny’s projesine ağırlık verebilmek için belediyedeki işinden ayrılan 27 yaşındaki Yulia Aliyeva yönetiyor.

Girişimciler arasında 85 yaşındaki büyükannesinin de bulunduğu Aliyeva AFP’ye yaptığı açıklamada, “Herkes ninelerin de online satış yaparak para kazanabileceğini görmüş oldu. Girişimciler, bu proje var olmasaydı, böyle bir işe tek başlarına asla girişemeyeceklerini söylüyorlar” dedi.

KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURUYORLAR

Emeklilik yaşını dolduran birçok Rus vatandaşı, geçimini sağlamak için çalışmak yahut çocuklarından maddi yardım beklemek durumunda.

Rusya’da emeklilik yaşının kadınlar için 55’ten 60’a, erkekler için de 60’dan 65’e çıkarılmasına ilişkin emeklilik reformu kasımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanmıştı.

Granny’s projesinin ilk girişimcisi Elena Tretyakova ise, projenin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için son derece mühim olduğunu dile getirdi.

Engelli 14 yaşındaki torununa bakan 56 yaşındaki girişimci, “Emekli olduğunuz takdirde iş bulmanız neredeyse imkânsız” dedi.

Emekli maaşı 150 euro civarında olan Tretyakova ise, “Benim durumum daha da vahim, zira yalnızca evden çalışabiliyorum” dedi.

Ancak şimdilerde Instagram aracılığıyla ördüğü jile ve türevi kıyafetleri satarak, ayda yaklaşık 1000 dolar kazanıyor. Bu ücret kendisi için oldukça tatmin edici.

PROJEDE URAL DAĞLARI’NDAN KUZEY RUSYA’DAN KADINLAR VAR

Proje duyulmaya başladıkça, Ural Dağları’ndan Kuzey Rusya’ya kadar geniş bir bölgeden birçok kadın girişime dâhil oldu.

Projenin sitesi, kıyafet ve aksesuar olmak üzere iki kategori sunuyor. Ürünlerin bazıları birkaç dolar üzerinden satılırken, daha lüks eşyalara 180 dolara kadar fiyat biçilebiliyor.

Merinos ve Peru yününden örülen ürünler en pahalıları arasında.

Kimi zaman kadınlar, ördükleri giysileri satmak için siteyi bizzat kullanıyorlar. Böylece satış yapacakları fiyatı da kendileri belirliyorlar. Müşteriler istedikleri giysiyi kendileri de sipariş edebiliyor. Bu durumda Aliyeva fiyatı belirliyor, uygun yünü satın alıyor ve dolayısıyla %10 komisyon kazanıyor.

Yaşlı kadınlara yardım etmenin yanı sıra, Rus ninelerinin bu aziz görevine de dikkat çekmek isteyen Aliyeva, açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Rus geleneklerine göre; büyükannelerin en mühim görevi torunlarına bakmak, leziz yemekler yapmak ve çorap örmektir. Ancak aylıkları son derece düşük olduğundan, emeklilik sonrasında sosyal hayatları neredeyse bitiyor. Emekli büyükanneler için, iş bulmak da oldukça zor.”