Moldovalı ekstrem sporcu, Yakutistan’da eksi 60 derecede 50 kilometre yol kat etti

Yakutistan’ın Oymyakon Bölgesi, 80 yıl önce hava sıcaklığının eksi 71.2 derece olarak kaydedildiği Soğuk Kutup olarak kabul ediliyor. Sporcu Salı günü eksi 60 derecede 50 kilometre yol kat etti. Meteorolojik verilere göre, hissedilen sıcaklık eksi 67 derceydi. Voloşin’in doktor ve kurtarıcıların desteği olmadan, kendi başına aşırı düşük sıcaklıkta bu mesafeyi koşan ilk sporcu olduğu kaydedildi.

Yapılan açıklamada “14 Ocak’ta halk sporları organizasyonu Sporter başkanı Dmitriy Voloşin, dünyanın en soğuk noktasında, sıcaklığın eksi 71 dereceye kadar düşebildiği Yakutistan’ın Oymyakon bölgesinde hayırseverlik koşusu gerçekleştirdi” denildi.

Yakut soğuğuna dayanacak hiç bir ekipmanın olmadığını belirten ekstrem sporcusu şu ifadeleri kullandı: “Sportif kariyerimin en zor deneyimiydi. Uzaya çıkmak gibi, korkunç bir soğuk ve yeterince hava yok. Hiçbir ekipman sizi bu soğuklardan koruyamaz. Umarım, koşu sırasında yüzümü dondurmamışımdır. Nefes almak çok zordu, havadaki oksijen yetersiz ve maske buz tıkalı. Bu noktada, nefes tutma konusundaki suya dalış deneyimim yardımcı oldu."

Koşu organizatörlerinin belirttiğine göre, Unfrozen hayırseverlik projesinin temel amacı, serebral palsi (beyin felci) hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalıktan muzdarip 4 yaşındaki Eva Pismenyuk'a yardım etmek.

SOĞUK KUTUP'TA KOŞU REKORU KIRDI

Sputnik’e konuşan Yakutistan’ın Tomtor köyü yöneticisi Ekaterina Vinokurova, Voloşin’in Soğuk Kutup’ta koşu rekoru kırdığını belirterek: “Sporcu koşuyu altı saatte tamamlayarak, ultra düşük sıcaklıkta koşu rekoru kırdı” dedi.

© Fotoğraf : Twitter Koşu yarışında 99 yaşındaki gazi, 92 yaşındaki rakibini geçti

Gelecek yıl Yakutistan’ın Tomtor köyünün kuruluşunun 100. yılı. Yerel yetkililer yıldönümü dolayısıyla Soğuk Kutup’ta uluslararası bir yarış düzenlemeyi planlıyor. Oymyakon bölgesi kültür departmanı Aksinya Sivtseva Sputnik’e konuyla ilgili şunları söyledi: “Voloşin’e kadar Oymyakon’da Yakutistanlı 16 sporcu ve yardımsever gönüllüsü koştu. Onlardan bir tanesi amatör sporcu, Amisskiy köyü yöneticisi İlya Pesterev 38 kilometreyi 3 saat 53 dakikada koştu. Önümüzdeki günlerde İtalyan sporcu Paolo Venturini bir koşu denemesi yapacak. Bu etkinlikler şüphesiz dünyanın dikkatini Soğuk Kutup’a çekiyor. Gelecek yıl Oymyakon, kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. 2020'de uluslararası bir maraton düzenlenmesi için ilgili bakanlıklara öneri götürmeyi planlıyoruz.”

Daha önce İtalyan polis Paolo Venturini’nin sıcaklığın 67 dereceye ulaştığı İran çölünde 75 kilometre koştuğu belirtilmişti. Venturini, dünyanın en soğuk noktasında yeni bir rekora imza atmak için Ocak ayında Yakutistan’a geldi.