Kayıt
10:09 16 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Klavye - internet - sosyal medya - bilgisayar

    Kısıtlayıcı internet tedbirleri yaklaşırken İngilizler porno izleme rekoru kırdı

    © AA /
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere yol açan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce, porno izleme oranlarında artış yaşanıyor.

    Amazon
    © AA /
    'Babalara özel hediyeler' kısmında porno film satan Amazon'a tepki
    Dünyanın en çok izlenen porno video platformu Pornhub'ın yayımladığı yıllık veri analizlerine göre, İngilizler siteyi en çok ziyaret edenler arasında ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise her zaman olduğu gibi yine ABD yer aldı.

    Bir diğer porno sitesi xHamster'ın İngiltere'den aldığı ziyaretçi trafiğinde de 2018 yılında yüzde 6 oranında artış yaşandı.

    Ülke çapında Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen kısıtlayıcı tedbirler İngilizlerin porno sitelere gösterdiği ilginin nedenleri arasında gösteriliyor. Yasak, İngiltere Dijital Ekonomi Yasası'nın bir parçası.

    Ülkedeki yayın düzenleyici kuruluş BBFC, içeriğinin üçte birinden fazlası pornografik materyallerden oluşan web sitelerine erişimin kısıtlanmasını sağlayacak. Internet servis sağlayıcıları, yaşını doğrulamayan kullanıcıların porno içerikli sitelere erişimini engelleyecek. Bu tür sitelere erişim için ise üçüncü taraf yaş doğrulama programına kaydolmak ve bazı kişisel bilgileri vermek gerekiyor.

    KİŞİSEL BİLGİLER ÖZEL ŞİRKETİN TEKELİNE GEÇECEK

    Yudi Pineda
    Twitter
    Manastır eğitimini bırakıp porno oyuncusu olan Pineda: Kiliseye gitmeyi de ihmal etmiyorum
    Yaş doğrulama programları arasında, Pornhub, Youporn gibi sitelerin sahibi olan MindGeek'in çatısı altındaki AgeID yer alıyor. Şirket basına yapılan açıklamada AgeID'nin yaş doğrulama sürecinde verilen isim, adres, telefon numarası, doğum tarihi gibi kişisel verileri görmediğini ve depolamadığını iddia etse de, kamuoyu ülkedeki kişisel gizlilik ihlali skandalları nedeniyle tedirgin.

    İngiltere'deki insan hakları örgütleri düzenleyici kuruluş BBFC'nin kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusunda güçsüz olduğunun altını çiziyor. Büyük bir yayıncı olan MindGeek'in bu bilgileri ve pazarı önemli ölçüde elinde tutacağına dikkat çeken örgütler, hükümetin bu şirket üzerinde kontrolü olmadığını da vurguluyorlar.

    İlgili konular:

    'Trump, susması için porno yıldızına binlerce dolar ödedi'
    Karpersky Lab: Tablet ve cep telefonlarındaki virüslerin 4'te 1'i porno içeriklerden bulaşıyor
    'Sahte porno' tehlikesi: Gerçek görüntülere başkalarının yüzlerini ekliyorlar
    Trump'ın avukatı: Porno yıldızına kendi cebimden ödeme yaptım
    Nepal'de 'porno yasağını' ihlal edenlere 1 yıl hapis
    Etiketler:
    AgeID, Internet, porno, pornografik, Youporn, BBFC, xHamster, Pornhub, İngiltere, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çin'deki 'öfke odaları'
    Çin'de stresle başa çıkmak için yeni yöntem: Öfke odası
    Karikatür
    'Yeni Kerç girişimi daha hazırlıklı olacak'
    İnfografik
    2018'de ailelerin gıda harcamalarına göre Avrupa ülkeleri sıralaması
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet