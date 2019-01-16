David Beckham’ın köpeğine aldığı battaniyenin fiyatı takipçilerin gözünden kaçmadı

Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, geçtiğimiz günlerde, eşi David Beckham'ın köpeğiyle uyurken bir fotoğrafını ‘Babasıyla öğlen şekerlemesi' notuyla paylaştı.

© AP Photo / Matt Dunham David Beckham'ın hindi paylaşımına yüzlerce 'Türkiye' yorumu: Yanlış anlaşıldı

Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin gözünden kaçmadı.

Beckham'ın köpeğinin üzerinde kırmızı Louis Vuitton marka battaniyenin köpekler için özel olarak tasarlandığı ve değerinin 5 bin sterlin (yaklaşık 35 bin TL) olduğu öğrenildi.

Battaniyenin 35 bin TL olması, pek çok kullanıcı tarafından ‘Köpeğine verdiği değer' olarak değerlendirilse de, bazı kullanıcılar da bu kadar parayı bir battaniyeye vermenin çok gereksiz olduğunu söyledi.