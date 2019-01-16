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16:28 16 Ocak 2019
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    Nike'ın 'Adapt BB' isimli yeni ayakkabı modeli

    Nike, akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebilen yeni ayakkabı modelini satışa sunuyor

    © Fotoğraf: Twitter
    Yaşam
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    ABD'li ünlü spor giyim markası Nike, sıkılık ayarının akıllı telefonlara indirilebilecek bir uygulama sayesinde yapılmasına imkan veren ‘Nike Adapt BB' ismi verdiği yeni ayakkabısını Şubat ayı içerisinde satışa sunacağını duyurdu.

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    © REUTERS / USA Today Sports
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    Nike, tekonolojiyle giyim ürünlerini buluşturmaya devam ediyor. Nike, kullanıcıların ayakkabılarını istedikleri sıkılığa ayarlayabilmesine ve telefonlarına indirecekleri bir uygulamayla uzaktan ayar yapılabilmelerine imkan veren yeni bir ürünü piyasa sunmaya hazırlandığını duyurdu.

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    Ünlü giyim markasının ‘Nike Adapt BB' ismiyle piyasaya süreceği ayakkabıyı ve ayakkabının sıkılığının kontrolünü sağlayacak bir uygulama geliştirdiği de aktarıldı.

    ​Nike'ın FitAdapt adını verdiği teknoloji ile geliştirilen spor ayakkabılar, içinde bulunan motorlar sayesinde daralıp genişleyebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gerginliği algılayan ve rahat bir kullanım sağlayan Nike Adapt BB, iPhone'lara yüklenebilecek Nike Adapt mobil uygulaması ile de kontrol edilebilecek.

    Üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak da ayar yapılabilen akıllı ayakkabı, basketbol oyuncularının oyun sırasında yaşadıkları ayakkabı uyum sorununu ortadan kaldırmak için tasarlandı.

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    Ayakkabı ayakkabılar, tam dolu olduğunda 10 ile 14 gün arasında giden bir bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. Nike Adapt BB'nin 505 mAh kapasiteli bataryası, Nike'ın ayakkabı için özel ürettiği kablosuz şarj paneli sayesinde 3 saatte tam dolu seviyeye ulaşıyor.

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    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    ABD'de Şubat ayının 16'sında satışa sunulması beklenen ‘Nike Adapt BB'nin satış fiyatının yaklaşık 350 dolar (yaklaşık 1900 TL) olacağı belirtiliyor.

    Daha önce 2016 senesinde, Nike, Robert Zemeckis'in yönetmen koltuğunda oturduğu ünlü film serisi Back To The Future Part 2 (Geleceğe Dönüş-Bölüm 2) filminde Michael J. Fox'un hayat verdiği Marty McFly karakterinin giydiği ayakkabıdan esinlenilen ‘Air Mag 89' ismiyle bağcıklarını kendi kendine bağlayan bir ayakkabı modelini sınırlı sayıda olarak piyasa sunmuştu.

    Öte yandan Nike aynı yıl içerisinde, ‘Marty McFly' için üretilen kadar havalı olmasa da ‘HyperAdapt 1.0' ismiyle kendi kendine bağcıklarını bağlayabilen bir modeli piyasa sürmüştü.

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    Ünlü giyim markası yaptığı duyuruda bu yılın içerisinde bir diğer kendi kendini bağlayabilen spor ayakkabı modeli geliştirmeyi planladığının da müjdesini meraklılarına verdi.

    Uzmanlar, kendi kendini bağlayabilen ayakkabıların, sporculara antrenman, müsabaka gibi farklı tempoda efor harcadıkları zaman dilimlerinde ve karşılaşmalar içerisinde yaşanan anlık değişimlere uyum sağlamada oldukça faydalı olacağı görüşünde.

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    Etiketler:
    Ayakkabı, Back To The Future, Nike - Air Mag 89, Nike Adapt BB, Nike, Michael J. Fox, Robert Zemeckis, ABD
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