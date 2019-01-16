Nike, akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebilen yeni ayakkabı modelini satışa sunuyor

© REUTERS / USA Today Sports Trump'ın sivil itaatsizlikle suçladığı Kaepernick, Nike'ın yeni reklam yüzü

Nike, tekonolojiyle giyim ürünlerini buluşturmaya devam ediyor. Nike, kullanıcıların ayakkabılarını istedikleri sıkılığa ayarlayabilmesine ve telefonlarına indirecekleri bir uygulamayla uzaktan ayar yapılabilmelerine imkan veren yeni bir ürünü piyasa sunmaya hazırlandığını duyurdu.

İPHONE'LARA YÜKLENİLEBİLEN BİR UYGULAMAYLA KONTROL EDİLEBİLECEK

Ünlü giyim markasının ‘Nike Adapt BB' ismiyle piyasaya süreceği ayakkabıyı ve ayakkabının sıkılığının kontrolünü sağlayacak bir uygulama geliştirdiği de aktarıldı.

Introducing Nike Adapt BB. Power laces for the perfect fit.



Pre-order now for a limited time only on https://t.co/bowoctlxR0 in the U.S. Arriving globally February 17: https://t.co/5cm5ou0XQC #nikeadapt pic.twitter.com/UDbUBK7HvK — Nike (@Nike) 15 Ocak 2019

​Nike'ın FitAdapt adını verdiği teknoloji ile geliştirilen spor ayakkabılar, içinde bulunan motorlar sayesinde daralıp genişleyebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gerginliği algılayan ve rahat bir kullanım sağlayan Nike Adapt BB, iPhone'lara yüklenebilecek Nike Adapt mobil uygulaması ile de kontrol edilebilecek.

Üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak da ayar yapılabilen akıllı ayakkabı, basketbol oyuncularının oyun sırasında yaşadıkları ayakkabı uyum sorununu ortadan kaldırmak için tasarlandı.

Artık her adımınızdan haberdar olacaklar. Nike yeni akıllı ayakkabısı Adapt BB'yi tanıttı. Ayakkabınızın bağcığını artık telefon uygulaması ile bağlayabilirsiniz. Hayatı kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu göreceğiz. #nike #halka #adaptbb pic.twitter.com/4oF8MqPt7D — Ağ Toplumunda İnsan (@agtoplumu) 15 Ocak 2019

​ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYASI TAM DOLU OLDUĞUNDA 10 İLA 15 GÜN ARASI KESİNTİSİZ BİR KULLANIMA İMKAN VERİYOR

Ayakkabı ayakkabılar, tam dolu olduğunda 10 ile 14 gün arasında giden bir bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. Nike Adapt BB'nin 505 mAh kapasiteli bataryası, Nike'ın ayakkabı için özel ürettiği kablosuz şarj paneli sayesinde 3 saatte tam dolu seviyeye ulaşıyor.

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ABD'de Şubat ayının 16'sında satışa sunulması beklenen ‘Nike Adapt BB'nin satış fiyatının yaklaşık 350 dolar (yaklaşık 1900 TL) olacağı belirtiliyor.

Daha önce 2016 senesinde, Nike, Robert Zemeckis'in yönetmen koltuğunda oturduğu ünlü film serisi Back To The Future Part 2 (Geleceğe Dönüş-Bölüm 2) filminde Michael J. Fox'un hayat verdiği Marty McFly karakterinin giydiği ayakkabıdan esinlenilen ‘Air Mag 89' ismiyle bağcıklarını kendi kendine bağlayan bir ayakkabı modelini sınırlı sayıda olarak piyasa sunmuştu.

Öte yandan Nike aynı yıl içerisinde, ‘Marty McFly' için üretilen kadar havalı olmasa da ‘HyperAdapt 1.0' ismiyle kendi kendine bağcıklarını bağlayabilen bir modeli piyasa sürmüştü.

BU YIL İÇERİSİNDE YENİ BİR MODEL YOLDA

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Ünlü giyim markası yaptığı duyuruda bu yılın içerisinde bir diğer kendi kendini bağlayabilen spor ayakkabı modeli geliştirmeyi planladığının da müjdesini meraklılarına verdi.

Uzmanlar, kendi kendini bağlayabilen ayakkabıların, sporculara antrenman, müsabaka gibi farklı tempoda efor harcadıkları zaman dilimlerinde ve karşılaşmalar içerisinde yaşanan anlık değişimlere uyum sağlamada oldukça faydalı olacağı görüşünde.