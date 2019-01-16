Ronaldo tarafından tecavüze uğradığını öne süren Mayorga'nın avukatı, 'Elimde kanıtlar var' diyen Lennard'la bir araya gelecek

ABD’nin Las Vegas kentinde bir gece kulübünde tanıştığı Cristiano Ronaldo tarafından tecavüze uğradığını öne süren Kathryn Mayorga’nın avukatının, “Tecavüz soruşturmasında Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Elimde kanıtlar var” diyen yıldız futbolcunun eski sevgilisi Jasmine Lennard ile tanışmak üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

© AFP 2018 / MARTIN BUREAU Las Vegas polisi, Cristiano Ronaldo'ya yeniden tecavüz soruşturması açtı

Mayorga'nın avukatı Leslie Mark Stovall, 10 yıl kadar önce Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği dönemde bir süreliğine beraber olduklarını söyleyen ve Mayorga'nın Portekizli futbolcuya karşı açtığı davada yardımcı davacı kadına yardımcı olmayı teklif eden İngiliz model ve televizyon yıldızı Jasmine Lennard ile konuştuklarını açıkladı.

Lennard geçen hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ronaldo'yu hedef almış ve Mayorga'ya yıldız futbolcuya açtığı davada yardım edeceğini dile getirmişti. Ancak daha sonra Lennard, Twitter üzerinden yaptığı açıklamaları hesabından kaldırmıştı.

'RONALDO BİR ZORBA, YALANCI VE PSİKOPAT'

Lennard yaptığı açıklamada, "Ronaldo bir zorba, yalancı ve psikopat. Tecavüz soruşturmasında Kathryn Mayorga'ya yardım edeceğim. Söyleyeceğim şeylere kimse inanmazdı ama neyse ki akıllı bir kızım ve elimde kanıtlar var" ifadelerini yer vermişti.

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Mayorga'nın avukat ekibinde bulunan Larissa Drohobyczer, Leslie Mark Stovall ile Jasmine Lennard arasında gerçekleşen görüşmeyi doğrularken, "Bay Stovall'ın Londra'ya yapacağı ziyaretin amacı, Jasmine Lennard ve onun avukatı Jonathan Coad'la gerçekleştireceği ziyaret" açıklamasında bulundu.

© REUTERS / Stefano Rellandini Polis, Cristiano Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istedi

İtalya Seri A takımlarından Juventus'un formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, Mayorga tarafından ortaya atılan tecavüz iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

ABD POLİSİ, RONALDO'DAN DNA ÖRNEĞİ İSTEMİŞTİ

Öte yandan geçen hafta ABD polisi Mayorga'nın Portekizli futbolcu hakkında açmış olduğu dava kapsamında Ronaldo'dan DNA örneği alınmasını istemişti.

BBC'ye konuşan Juventus'un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğrulamış ve Ronaldo'dan DNA örneği istenmesinin 'standart bir talep' olduğunu söylemişti.