Sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılan ilahiyatçı Kılıç: Mücadelemiz devam edecek

Rami'de bulunan bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç ile Eğitim-İş Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, Fatih'te bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasında bulunan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, sendika yöneticileri ve aynı zamanda iyi bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu ifade ettiği Cemil Kılıç'ın yanında olduklarını vurguladı.

Protestolarımıza, dini siyasete alet edenler ile bunlara tetikçilik yapan satılmış kalemler kırılana kadar devam edeceğiz. Herkes öğrenecek ki sendika yöneticimiz ve iyi bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan @m_cemilkilic, yalnız değildir. https://t.co/ao5UEWss6A #akit pic.twitter.com/RFHloApldi — Eğitim-İş (@egitimis) 16 Ocak 2019

​'BİLİMSEL EĞİTİMİ SAVUNACAĞIZ'

Görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç ise, "Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Atatürk devrimlerini savunmaya devam edeceğiz. Demokratik, laik, bilimsel ve ulusal eğitimi savunacağız. İnanç özgürlüğünü savunacağız. İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama ve farklı inanma özgürlüğüdür. Farklı inanışlara da tahammül etmektir. İnanmamaya da hoşgörüyle yaklaşmaktır. Saygılı olmaktır. Biz bu özgürlüklerin savunucusuyuz. Halkımızın birlik ve bütünlüğünün savunucusuyuz. Bölücü değil birleştirici, ayrıştırıcı değil bütünleştiriciyiz. Biz çünkü büyük Atatürk'ün inşa ettiği modern Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu yurttaşlarıyız" dedi.

Cemil Kılıç, sosyal medyada ölümle tehdit edildiğini dile getirerek, "Nasıl devletimizin yurttaşıysak, devletimiz bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.