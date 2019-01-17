45 kediyle yaşayan kişi, hayvanlara işkence suçundan tutuklandı

Hong Kong’da polis, Hayvanları Koruma Derneği’nin 29 yaşındaki bir kadının evindeki 45 kediyi en az bir haftadır aç ve susuz bıraktığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Hong Kong'da 45 kedi, bir haftadan uzun süredir aç ve susuz bırakıldıkları köy evinden kurtarıldı. Polis, kedilerin sahibi olan 29 yaşındaki kadını ‘hayvanlara işkence ettiği' şüphesiyle tutukladı. Kadının üç yıl hapis cezasına çarptırılması ve 200.000 Hong Kong doları (yaklaşık 137.000 TL) para cezası ödemesi öngörülüyor.

Görgü tanıkları, üç katlı evin giriş katında yerde sürüklenen kedilerin British Shorthair ve Scottish Fold cinsi olduklarını belirtti. Söz konusu evin uzun süredir temizlenmediği ve hijyen koşulları bakımından da oldukça kötü durumda olduğu da eklendi. Komşular, zemini dışkıyla kaplı olan evden oldukça ağır kokular gelmesinden şikayetçi. Dairenin içerisindeki su ve yemek kaplarının ise boş olduğunu söyleniyor.

Tanıklardan biri zayıf ve hastalıklı olan kedilerin tüylerinin de kirli ve keçe gibi olduğunu belirterek, bir haftadan uzun süredir aç ve susuz bırakılan kedilerin bir deri bir kemik kaldığını da ekledi.

Olay, Hayvanları Koruma Derneği'nin şikayeti üzerine aydınlatıldı. Dernek şikâyetinde kedilerin durumu aktararak sahiplerinin kimi zaman evde dahi olmadığını belirtti.

Kedilerin evin içinde kilitli tutulduğu görülünce, polis ve itfaiye memurlarına haber verildi.

Acil Yardım Servisi çalışanları evin kapısını kırıp içeri girdiklerinde, kedilerin sahibi olan kadın da eve döndü.

‘Hayvanlara işkence etme' suçundan tutuklanan kadının sorgusuna uzun süre devam edildi.

Hayvanları Koruma Derneği sözcüsü, kurtarılan tüm kedilerin muayene için Wan Chai merkezine götürüleceğini duyurdu. Muayene sonuçlarının mahkemede delil olarak kullanılması planlanıyor.

Hayvanlara yönelik şiddet vakaları, Çin'de ilk kez yaşanmıyor. Geçtiğimiz ay, 52 yaşında bir adam Mong Kok golf kulübünde melez bir köpeği dövmekle suçlanmıştı.