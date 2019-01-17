Nusret, Manhattan'daki çalışanlarıyla mahkemelik oldu

Birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, tuz dökme stiliyle 'Salt Bae' lakabıyla şöhret olan Nusret Gökçe, ABD'de çalışanlarıyla davalık oldu.

ABD'nin New York şehrindeki Manhattan'daki şubesinde çalışan Mustafa Fteja isimli bir garson, eski patronu Nusret Gökçe'nin garsonlara gelen bahşişlere el koyduğunu ve duruma karşı çıkan tün çalışanları kovduğunu iddia etti.

West 53rd Street'teki Nusr-et şubesinde çalışan Fteja, "Nusret bahşişleri bir ortak havuza atıp daha sonra veriyordu. Fakat bunların yüzde 3'ünü keserek veriyordu. Para havuzundaki para hizmet alanında çalışmayanlara da veriliyordu. Garsonlara verilen para, barista, sushi ustası ve müdürler arasında paylaştırılıyordu" dedi.

Fteja, müşterilerin bahşişi garsonlara verdiğini söylerken, "Nusret, bahşişleri ödenmeyen ya da daha az aldığından şikâyetçi olan garsonları sistematik olarak kovdu. Buna ben de dahilim" şeklinde konuştu.

Fteja, Nusret'in zararını karşılamasını için dava açarken, tam olarak ne kadar para istediğine dair bir açıklama yapılmadı.

Gökçe, ABD'de daha önce de etleri eldiven takmadan pişirdiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

ABD'nin çok okunan gazetelerinden NY Post, habere geniş yer verirken tüm şikayetlere rağmen restoranın rağbet gördüğünü belirtti.