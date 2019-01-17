Facebook #10YearsChallenge sayesinde yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olabilir

Sosyal medya platformu kullanıcılarının 10 yıl arayla çekilmiş iki fotoğraflarını yan yana koyarak İngilizce "10YearChallenge etiketiyle paylaştıkları kampanya, dünya çapında trend haline geldi. Ağırlıklı olarak Facebook, Facebook tarafından satın alınan Instagram'da ve Twitter'da milyonlarca kişi bu kapsamda fotoğraflarını paylaştı. Kampanyaya Facebook üzerinden sadece üç günde 5 milyon 200 bin kullanıcının katıldığı belirtiliyor.
‘MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL'
Wired yazarı Kate O'Neill'in salı günü yayımlanan ve ‘10 Yıl Meydan Okumasının' zararsız, masum bir eğlence olmadığını savunan yazısının ardından kampanya kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yazara göre sosyal medya devi gizli bir şekilde yüz tanıma algoritmalarını geliştiriyor olabilir.
Let's say you wanted to train a facial recognition algorithm on aging. What would do? Maybe start a meme like #10yearchallenge https://t.co/usFLAtMnAt— Nicholas Thompson (@nxthompson) January 16, 2019
Yazara göre insanların nasıl göründüğü ve nasıl yaşlandıklarını anlamaya çalışan teknolojiler bu yolla eğitilebilir:
"FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN KRONOLOJİK SIRAYLA PAYLAŞILMIYOR"
Kullanıcıların zaten 10 yıllık süre zarfında farklı fotoğraflarını sosyal medya sitelerinde paylaşmış oldukları itirazlarını yanıtlayan yazar, milyarlarca verinin taranmasının, bu fotoğrafların zaman dilimine göre karşılaştırılmasının güç olduğunu belirtti. O'Neill, 10 yıl önce paylaşılmış olsa da fotoğrafın daha da eski olabileceğine, kullanıcıların kronolojik sırayla paylaşım yapmadıklarına dikkat çekti.
FACEBOOK: KAMPANYAYI KULLANICILAR BAŞLATTI
The 10 year challenge is a user-generated meme that started on its own, without our involvement. It’s evidence of the fun people have on Facebook, and that’s it.— Facebook (@facebook) January 16, 2019
KAMPANYA GOOGLE UYGULAMASININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI
"10 yıl meydan okuması" kişilerin güvenlik ve mahremiyet konularında neredeyse hiç endişe duymadan ve düşünmeden katıldıkları sosyal medya çılgınlıklarının sonuncusu. Kısa bir süre önce #İlkKonserim (#MyFirstConcertWas) gibi, kullanıcıların popüler güvenlik sorularının yanıtlarını açıklamalarını sağlayan etiketler ortaya çıkmıştı.
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