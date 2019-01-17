Facebook #10YearsChallenge sayesinde yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olabilir

Sosyal medyada güvenlik, mahremiyet ve amaç düşünülmeden çılgınlığa dönüşen kampanya, Facebook ve benzeri şirketler tarafından suiistimal ediliyor olabilir.

© REUTERS / Thomas White Facebook: 7 milyon kullanıcımızın fotoğrafları, binden fazla yazılımla paylaşılmış olabilir

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan #10YearsChallenge (10 Yıl Meydan Okuması) basit bir kampanya gibi görülse de gerçekte o kadar da masum olmayabilir. Yeni trendin, yüz tanıma sistemlerinin küçük değişimleri tespit edebilecek şekilde geliştirilmesi için mükemmel bir fırsat sunduğu belirtiliyor.

Sosyal medya platformu kullanıcılarının 10 yıl arayla çekilmiş iki fotoğraflarını yan yana koyarak İngilizce "10YearChallenge etiketiyle paylaştıkları kampanya, dünya çapında trend haline geldi. Ağırlıklı olarak Facebook, Facebook tarafından satın alınan Instagram'da ve Twitter'da milyonlarca kişi bu kapsamda fotoğraflarını paylaştı. Kampanyaya Facebook üzerinden sadece üç günde 5 milyon 200 bin kullanıcının katıldığı belirtiliyor.

‘MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL'

Wired yazarı Kate O'Neill'in salı günü yayımlanan ve ‘10 Yıl Meydan Okumasının' zararsız, masum bir eğlence olmadığını savunan yazısının ardından kampanya kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yazara göre sosyal medya devi gizli bir şekilde yüz tanıma algoritmalarını geliştiriyor olabilir.

Let's say you wanted to train a facial recognition algorithm on aging. What would do? Maybe start a meme like #10yearchallenge https://t.co/usFLAtMnAt — Nicholas Thompson (@nxthompson) January 16, 2019

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook, 30 milyon kullanıcıya ait hesabın hacklendiği duyurdu

​O'Neill yazısında, kampanya sayesinde fotoğrafların belirli açıdan analiz edilmesinin oldukça kolay hale geldiğini vurguladı. Belirli bir zaman dilimine ait iki fotoğrafın yan yana paylaşılması yüz tanıma sistemlerinin küçük değişiklikleri daha iyi tanıması ve geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Yazara göre insanların nasıl göründüğü ve nasıl yaşlandıklarını anlamaya çalışan teknolojiler bu yolla eğitilebilir:

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook ortak özellikleri olan kullanıcıları tanıştıracak

"Yaşa bağlı özellikler ve daha spesifik olarak yaş ilerlemesiyle, örneğin, insanların yaşlandıkça nasıl görünebilecekleri olasılıklarıyla ilgili bir yüz tanıma algoritması geliştirmek istediğinizi düşünün. İdeal olarak, birçok insanın fotoğraflarının bulunduğu geniş ve titiz bir veri kümesi istersiniz. 10 yıl gibi belirli bir süre içinde ayrı ayrı çekildiklerini bilseydiniz size oldukça yardımı olurdu."

"FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN KRONOLOJİK SIRAYLA PAYLAŞILMIYOR"

Kullanıcıların zaten 10 yıllık süre zarfında farklı fotoğraflarını sosyal medya sitelerinde paylaşmış oldukları itirazlarını yanıtlayan yazar, milyarlarca verinin taranmasının, bu fotoğrafların zaman dilimine göre karşılaştırılmasının güç olduğunu belirtti. O'Neill, 10 yıl önce paylaşılmış olsa da fotoğrafın daha da eski olabileceğine, kullanıcıların kronolojik sırayla paylaşım yapmadıklarına dikkat çekti.

FACEBOOK: KAMPANYAYI KULLANICILAR BAŞLATTI

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook’un yeni kamerası oda içindekileri takip edebilecek

The 10 year challenge is a user-generated meme that started on its own, without our involvement. It’s evidence of the fun people have on Facebook, and that’s it. — Facebook (@facebook) January 16, 2019

Tartışmaların ardından bir açıklama yayımlayan Facebook, kampanyanın kullanıcılar tarafından başlatıldığını, "10 Yıl Meydan Okumasının" ortaya çıkışında şirketin hiçbir rolü olmadığını ve herhangi bir şekilde bu fotoğraflardan yarar sağlanmadığını ileri sürdü. Açıklamada, siteye yüklenen fotoğraflardaki kişilerin kim olduklarını otomatik olarak bilen ve etiketleyen yüz tanıma özelliğinin kullanıcılar tarafından kapatılabileceğini de hatırlatıldı. Sosyal medya devi yüz tanıma özeliğinin yanı sıra, bir odada kullanıcıyı kamera aracılığıyla takip edebilen ve otomatik olarak kişilerin yüzlerine odaklanabilen yapay zeka tabanlı video sohbet ekranı gibi yeni ürünler piyasaya sürüyor.

​KAMPANYA GOOGLE UYGULAMASININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

"10 Yıl Meydan Okuması", Google tarafından başlatılan benzer bir çabadan 1 yıl sonra ortaya çıktı. "Google Sanat & Kültür" uygulaması, özçekimler ile kullanıcıya benzeyen sanat eserleriyle eşleştiriyor. Uygulama, kullanıcılar bir fotoğraf yükledikten sonra yan yana karşılaştırma yapmak için yüz tanıma algoritmaları kullanıyor.

"10 yıl meydan okuması" kişilerin güvenlik ve mahremiyet konularında neredeyse hiç endişe duymadan ve düşünmeden katıldıkları sosyal medya çılgınlıklarının sonuncusu. Kısa bir süre önce #İlkKonserim (#MyFirstConcertWas) gibi, kullanıcıların popüler güvenlik sorularının yanıtlarını açıklamalarını sağlayan etiketler ortaya çıkmıştı.