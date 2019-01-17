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11:22 17 Ocak 2019
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    Facebook

    Facebook #10YearsChallenge sayesinde yüz tanıma sistemlerini geliştiriyor olabilir

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Yaşam
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    Sosyal medyada güvenlik, mahremiyet ve amaç düşünülmeden çılgınlığa dönüşen kampanya, Facebook ve benzeri şirketler tarafından suiistimal ediliyor olabilir.

    Facebook
    © REUTERS / Thomas White
    Facebook: 7 milyon kullanıcımızın fotoğrafları, binden fazla yazılımla paylaşılmış olabilir
    Sosyal medya platformlarında hızla yayılan #10YearsChallenge (10 Yıl Meydan Okuması) basit bir kampanya gibi görülse de gerçekte o kadar da masum olmayabilir. Yeni trendin, yüz tanıma sistemlerinin küçük değişimleri tespit edebilecek şekilde geliştirilmesi için mükemmel bir fırsat sunduğu belirtiliyor.

    Sosyal medya platformu kullanıcılarının 10 yıl arayla çekilmiş iki fotoğraflarını yan yana koyarak İngilizce "10YearChallenge etiketiyle paylaştıkları kampanya, dünya çapında trend haline geldi. Ağırlıklı olarak Facebook, Facebook tarafından satın alınan Instagram'da ve Twitter'da milyonlarca kişi bu kapsamda fotoğraflarını paylaştı. Kampanyaya Facebook üzerinden sadece üç günde 5 milyon 200 bin kullanıcının katıldığı belirtiliyor.

    ‘MASUM BİR EĞLENCE DEĞİL'

    Wired yazarı Kate O'Neill'in salı günü yayımlanan ve ‘10 Yıl Meydan Okumasının' zararsız, masum bir eğlence olmadığını savunan yazısının ardından kampanya kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yazara göre sosyal medya devi gizli bir şekilde yüz tanıma algoritmalarını geliştiriyor olabilir.

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Facebook, 30 milyon kullanıcıya ait hesabın hacklendiği duyurdu
    ​O'Neill yazısında, kampanya sayesinde fotoğrafların belirli açıdan analiz edilmesinin oldukça kolay hale geldiğini vurguladı. Belirli bir zaman dilimine ait iki fotoğrafın yan yana paylaşılması yüz tanıma sistemlerinin küçük değişiklikleri daha iyi tanıması ve geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

    Yazara göre insanların nasıl göründüğü ve nasıl yaşlandıklarını anlamaya çalışan teknolojiler bu yolla eğitilebilir:

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Facebook ortak özellikleri olan kullanıcıları tanıştıracak
    "Yaşa bağlı özellikler ve daha spesifik olarak yaş ilerlemesiyle, örneğin, insanların yaşlandıkça nasıl görünebilecekleri olasılıklarıyla ilgili bir yüz tanıma algoritması geliştirmek istediğinizi düşünün. İdeal olarak, birçok insanın fotoğraflarının bulunduğu geniş ve titiz bir veri kümesi istersiniz. 10 yıl gibi belirli bir süre içinde ayrı ayrı çekildiklerini bilseydiniz size oldukça yardımı olurdu."

    "FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN KRONOLOJİK SIRAYLA PAYLAŞILMIYOR"

    Kullanıcıların zaten 10 yıllık süre zarfında farklı fotoğraflarını sosyal medya sitelerinde paylaşmış oldukları itirazlarını yanıtlayan yazar, milyarlarca verinin taranmasının, bu fotoğrafların zaman dilimine göre karşılaştırılmasının güç olduğunu belirtti. O'Neill, 10 yıl önce paylaşılmış olsa da fotoğrafın daha da eski olabileceğine, kullanıcıların kronolojik sırayla paylaşım yapmadıklarına dikkat çekti.

    FACEBOOK: KAMPANYAYI KULLANICILAR BAŞLATTI

    Facebook
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Facebook’un yeni kamerası oda içindekileri takip edebilecek
    Tartışmaların ardından bir açıklama yayımlayan Facebook, kampanyanın kullanıcılar tarafından başlatıldığını, "10 Yıl Meydan Okumasının" ortaya çıkışında şirketin hiçbir rolü olmadığını ve herhangi bir şekilde bu fotoğraflardan yarar sağlanmadığını ileri sürdü. Açıklamada, siteye yüklenen fotoğraflardaki kişilerin kim olduklarını otomatik olarak bilen ve etiketleyen yüz tanıma özelliğinin kullanıcılar tarafından kapatılabileceğini de hatırlatıldı. Sosyal medya devi yüz tanıma özeliğinin yanı sıra, bir odada kullanıcıyı kamera aracılığıyla takip edebilen ve otomatik olarak kişilerin yüzlerine odaklanabilen yapay zeka tabanlı video sohbet ekranı gibi yeni ürünler piyasaya sürüyor.

    KAMPANYA GOOGLE UYGULAMASININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

    Hülya Avşar
    © Fotoğraf : DHA
    Hülya Avşar'ın 'in my feelings challenge' paylaşımı hakkında inceleme başlatıldı
    "10 Yıl Meydan Okuması", Google tarafından başlatılan benzer bir çabadan 1 yıl sonra ortaya çıktı. "Google Sanat & Kültür" uygulaması, özçekimler ile kullanıcıya benzeyen sanat eserleriyle eşleştiriyor. Uygulama, kullanıcılar bir fotoğraf yükledikten sonra yan yana karşılaştırma yapmak için yüz tanıma algoritmaları kullanıyor.

    "10 yıl meydan okuması" kişilerin güvenlik ve mahremiyet konularında neredeyse hiç endişe duymadan ve düşünmeden katıldıkları sosyal medya çılgınlıklarının sonuncusu. Kısa bir süre önce #İlkKonserim (#MyFirstConcertWas) gibi, kullanıcıların popüler güvenlik sorularının yanıtlarını açıklamalarını sağlayan etiketler ortaya çıkmıştı.

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    Etiketler:
    MyFirstConcertWas, 10 Yıl Meydan Okumas, 10YearsChallenge, İngilizce, Sosyal medya, facebook, Instagram, Google, Kate O'Neill'
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