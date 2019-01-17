İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki evler 1 dolara satılıyor

Bu küçük kasabaya taşınmanın şartı ise 17 bin dolarlık bir bütçeyle evleri onarmak.
Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, satın alma sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek "Eski ve yeni sahipler arasında aracı değiliz. Satın almak isteyenler zaman kaybetmeden ev sahibi olacak" dedi.
Italian homes in scenic Sambuca, Sicily are on sale for just over $1 https://t.co/KbOnOymtbs pic.twitter.com/nJzKUy4Jf4— New York Post (@nypost) January 17, 2019
İtalya, daha önce de Sardinya Adası'nın Ollolai kasabasındaki evleri 1 dolardan satışa çıkarmıştı.
Ollolai'nin Belediye Başkanı Efisio Arbau, gençlerin kasabayı terk edip şehirlere taşındığını belirterek, "Tarih öncesinden kalma olan bu kasabanın yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz" demişti.
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