Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan 18 ay boyunca koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı. Vaka raporuna göre, adamın başvurduğu bu yöntem başka sağlık sorunlarına neden oldu.

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

​Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı.

Man injects his own semen into his arm for 18 months ‘to treat back pain’ https://t.co/gz1rFVmVCZ — Metro (@MetroUK) January 16, 2019

© AFP 2018 / Henning Bagger Brexit, İngiltere'de sperm kıtlığına neden olabilir

Vaka raporunda hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Doktorların enjekte edilen spermi deri altından çıkarmak istediği ancak adamın tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Hastayla ilgilenen doktor Lisa Dunne, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını ve spermin insan damarlarına veya kaslarına enjekte edilmesinin etkileri konusunda daha önce hiçbir test yapılmadığını açıkladı.