Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.
Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı.
Man injects his own semen into his arm for 18 months ‘to treat back pain’ https://t.co/gz1rFVmVCZ— Metro (@MetroUK) January 16, 2019
Doktorların enjekte edilen spermi deri altından çıkarmak istediği ancak adamın tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.
Hastayla ilgilenen doktor Lisa Dunne, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını ve spermin insan damarlarına veya kaslarına enjekte edilmesinin etkileri konusunda daha önce hiçbir test yapılmadığını açıkladı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)