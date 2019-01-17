Alkolden zehirlenen hastanın hayatını 15 kutu bira kurtardı

Vietnam'ın Quang Tri şehrinde yaşayan 48 yaşındaki Nguyen Van Nhat, yüksek miktarda düşük kaliteli alkol tüketmişti. Alkol zehirlenmesi sonucu şehirdeki bir hastanenin acil servisine gittiğinde, kanındaki metil alkol seviyesinin normalin 1.119 kat üzerinde olduğu tespit edildi.

METİL ALKOL EMİLİMİNİ AZALTMAK İÇİN 1 LİTRE BİRA VERDİ

Doktor Le Van Lam, karaciğerinin metil alkolü emmesini yavaşlatmak amacıyla hastaya derhal bir litre bira verdi. Saat başı 0.33 mililitre bira verilen hastanın bilinci, 4.5 litrenin, yani yaklaşık 15 teneke kutuya denk gelen miktarın verilmesi ardından yerine geldi.

Hastayı ölümden döndüren doktor, "İnsan bilincini yitirse ya da içmeyi bıraksa dahi, mide ve bağırsaklar alkolü emerek kana karıştırmayı sürdürür. Bu sebeple, kandaki alkol oranı bir süre daha artmaya devam eder. Etil ve metil olmak üzere iki tür alkol vardır. Karaciğerlerimiz metil ve etil alkolle aynı anda karşılaştıklarında, etil alkole öncelik tanırlar" dedi.

Docs pump 15 cans of beer INTO man's stomach to stop him dying from alcohol poisoning https://t.co/zcFC76uWsl — The Sun (@TheSun) January 16, 2019

​Hastanın, metil alkolün vücudunda oksitlenip zehirli bir kimyasal olan formaldehite dönüşmesi sonucu bilincini yitirdiği öğrenildi.

Formaldehitin de oksitlenip karınca asidine dönüşmesi tehlikesi olduğundan, doktor hastasına etil alkol içeren birayı vererek tedavi etmeyi tercih etti.

Hasta, üç hafta sonra hastaneden taburcu oldu.