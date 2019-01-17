Elon Musk: Tesla'nın uçan aracı birkaç sene içerisinde gelecek

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Tesla'nın 2022 yılına kadar uçan bir araba üreteceğini belirten bir tweet attı.

Musk, Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı Tesla'nın yeni Roadstar modeliyle ilgili uçan bir otomobil görselini retweet ederek "Yeni Roadster buna benzer şeyler yapacak" ifadelerini kullandı.

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

​Bir kullanıcının 'Hiç şaka yapmıyormuş gibi görünüyorsun' cevabının üzerine Musk, şaka yapmadığını belirtti ve arka tarafta bulunan iki koltuğun olduğu yerde oldukça iyi korumalı olan yüksek basınç kabında, yüksek basınçlı SpaceX soğuk gazlı itiş sisteminin kullanılacağını ifade etti.