Japonya yapay meteor yağmuru için uzaya uydu gönderdi

Japonya, yapay meteor yağmuru için uzaya üzerinde yedi adet mikro uydu bulunan roket fırlattı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan fırlatılan bu mikro uydular, Dünya'nın atmosferine girmesiyle birlikte, içindeki parıldayan minik küreleri serbest bırakacak. Böylece küreler daha sonra meteor yağmuru efekti yaratacak.

Japonya Havacılık Araştırma Ajansı (JAXA) sözcüsü Nobuyoshi Fujimoto, yedi uydunun ilkinin başarıyla yörüngeye girdiğini, diğer altısının durumunu öğrenmek için ise sinyal beklediklerini söyledi.

Yetkililer, yapay meteor yağmurunun 2020 yılının başlarında Hiroşima'da gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Mikro uyduların üretim aşamasında yer alan şirket ALE'nin sözcüsü ise yapay meteor yağmuru sırasında kayan yıldızların farklı renklerde olmasının sağlanabileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra şirket, meteor stoklarının kolayca muhafaza edileceğini ve bu sayede dünyanın herhangi bir yerinde 20 — 30 kere gösteri yapabileceğini belirtti.

Proje için ne kadar harcandığına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.