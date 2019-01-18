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14:04 18 Ocak 2019
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    Kan bağışı

    Gençleşmek isteyenlere 'taze kan' satılıyor: Bir litresi 8 bin, iki litresi kampanyalı fiyatıyla 12 bin dolar

    © AA / Arşiv
    Yaşam
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    Yaşlılara, genç insanlardan alınan kanları naklederek gençlik vaat eden Ambrosia adlı şirket ABD'de beş şehirde şube açtı.

    dunyahalleri.com'dan Semih Sönmez'in haberine göre, Jesse Karmazin'in kurucusu olduğu şirket, ilk olarak New York'ta faaliyete başlamak istiyordu. Ancak o plan suya düşünce Los Angeles, San Francisco, Tampa, Omaha ve Houston'da beş adet şube açıldı. Her bir şubede damarlarınızı gençlerin kanıyla doldurabiliyorsunuz.

    BİR LİTRE KAN 8.000 DOLAR, İKİ LİTRE KANI KAMPANYALI KAN 12 BİN DOLAR

    ‘Gençlerden alınan kanın vücudu dinçleştirdiğine' inanlar, bir litre kanı 8.000 dolara ya da iki litre kanı kampanyalı fiyatıyla 12 bin dolara alabiliyor.​

    ÇALIŞMALAR YETERSİZ

    Bu iddiaları destekleyen klinik çalışmaların çok az olmasının yanı sıra tedavinin herhangi bir işe yarayıp yaramadığı da hala muallakta. Örneğin bu ay Jama Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, genç yetişkinlerden alınan kanın Alzheimer hastalarının semptomlarını ne kadar iyileştireceğini inceliyordu. Ancak çalışma sadece 18 katılımcıyla yapıldı.

    Öte yandan Ambrosia'nın gerçekleştirdiği işlemin işe yarayabileceğini gösteren araştırmaların çoğu insanlar üzerinde değil fareler üzerinde yapıldı. Ambrosia'nın 2017'de yaptığı klinik denemelerde elde edilen sonuçlar ise hala paylaşılmadı. Bu denemelerde katılımcıların kan aktarımı için standart 8.000 dolar ödemesi gerekiyordu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev
    © Sputnik / Mihayil Klimentyev
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    YASALARA AYKIRI DEĞİL

    Tüm bu belirsizliğe rağmen şirketin sunduğu ‘tedavi' teknik olarak sadece kan nakli olduğu için Ambrosia, ABD Gıda ve İlaç Dairesi denetçilerinin radarına takılmıyor.

    WEB SİTESİNDE BEKLEME LİSTESİ VAR

    Ancak Ambrosia'nın tedavisinin yeterince kanıtı olmaması, zengin müşterilerin ilgisini durdurmadı. Ambrosia talepleri karşılayabilmek için geçen eylülde web sitesinde bir bekleme listesi oluşturdu.

    Etiketler:
    Yaşlılık, Gençlik, Kan, Ambrosia, Jesse Karmazin, ABD
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