Düvesi Ayşegül'e 'sürpriz' doğum günü partisi düzenledi: İyi ki doğmuş, iyi ki aramızda

Şalpazarı ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kadın, 'Ayşegül' adını verdiği dişi sığıra, sürpriz doğum günü yaptı. Yem dolu kaba diktiği mumlarla ahıra giren kadının, düveye yaptığı sürpriz doğum gününü, yakınları da cep telefonuyla kayda aldı.

© AA / Ali Dede kedisine kavuştu

'İyi ki doğdun Ayşegül, mutlu yıllar sana' diyerek, 1 yaşına giren dişi sığırına sevgisini gösteren kadının, görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce takipçi tarafından beğenildi.

Birçok hayvansever takipçinin de sosyal medyada paylaştığı görüntülerde kadının, düvesine doğum günü sürprizi yapmak istedğini belirterek, "İyi ki doğmuş. İyi ki aramızda. Ayşegül’ü çocuğum kadar çok sevdiğim için ona bir doğum günü yapayım dedim. İyi ki de benim olmuş. Ayşegül’ün annesinin adı Sarıkız, şimdi de bir kardeşi olacak. Erkek olursa Yiğitcan, kız olursa Esengül koyacağım" dediği duyuldu.

1 yaşına giren 'Ayşegül' isimli düvesine üzerinde mum yanan yemle süpriz doğum günü düzenledi: İyi ki doğmuş. İyi ki aramızda. Ayşegül’ü çocuğum kadar çok sevdiğim için ona bir doğum günü yapayım dedim https://t.co/qMX18x9vcd pic.twitter.com/08dxqrjVQ9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 18, 2019

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