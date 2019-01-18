Sabah yazarı Tezel: Acaba birileri MHRS sistemini sabote mi ediyor?

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, ‘Hastaneleri kim sabote ediyor?’ başlıklı köşe yazısında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) alınan 25 milyon randevuya gidilmediğine dikkat çekip “Vatandaş randevusunu iptal etmiyor. Akla 'MHRS sabote mi ediliyor?' sorusu da gelmiyor değil. İptal edilen randevuların ücreti o kişiden alınabilir" yorumunu yaptı.

Tezel'in Sabah gazetesindeki yazısı şöyle:

"Sağlık Bakanlığı’nın bir hizmeti olan, hastalara istediği devlet hastanesi ve doktordan randevu alma imkanı sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), vatandaşa yapılmış en büyük hizmetlerden biri. 182'den, internet sayfasından ve mobil uygulamadan çok kısa sürede randevu alabiliyoruz.

SSK hastanelerinin kapısında geceden kuyruğa girmek artık geride kaldı. Artık hastaneye gidemeyen yaşlılar evlerinde muayene ediliyor. Eğer sigortalıysanız bu hizmetlerden ücretsiz ya da düşük ücretlerle faydalanabiliyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesinde ise eğer özel sağlık sigortanız yoksa vay halinize!

Ancak bu güzel sistem bile suistimal ediliyor. Üç gün önce MHRS şu tweet'i paylaştı: 'Geçtiğimiz yıl vatandaşlarımız MHRS'den aldıkları 25 milyon 159 bin 335 muayene randevusuna gitmedi.'

25 milyon 159 bin korkunç rakam! Oysa telefondan ya da MHRS uygulamasından alınan randevular, çok kolay iptal ediliyor. MHRS sistemi 'Muayene randevusuna gitmeyecekseniz iptal edin' diye de vatandaşı sık sık uyarıyor. Buna rağmen vatandaş gitmeyeceği randevuyu iptal etmiyor. Bu nasıl bir benciliktir? Gitmeyeceksen ara söyle, başkasının hakkını niye gasp ediyorsun?

© Fotoğraf : DHA Ailesiyle birlikte hastanede yaşadığı iddia edilen başhekim görevden alındı

Son dönemde MHRS'den zor randevu alıyorum, telefonda bekleme süreleri arttı ve 15 gün sonraya randevu almak bile zorlaştı. Ee gidilmeyen 25 milyon randevu iptal edilmezse olacağı bu! İnsanın aklına 'Acaba birileri MHRS sistemini sabote mi ediyor?' sorusu da gelmiyor değil. İptal edilmeyen muayene randevuları için ceza ya da yaptırım olmazsa, sistemi sabote eden de, randevu iptal etmeyi umursamayan da çıkar! İnsanın işi çıkar muayeneye gidemeyebilir ama randevu iptal etmemek büyük bencillik.

Evet, sağlıkta yaptırım uygulamak insan haklarına aykırı ama gidilmeyen 25 milyon randevu da MHRS sisteminin sağlıklı çalışmasını engelliyor, bundan birçok insan mağdur oluyor. Örneğin bir vatandaş üst üste iki randevu iptal ederse, iptal ettiği randevuların ücreti o kişiden alınabilir. Küçük cezalar, alınan randevuya gitmeme oranını düşürebilir. Ne yazık ki, halkımızın ceza yiyince aklı başına geliyor. Hastane kapılarında beklenen günler çabuk unutuldu!"