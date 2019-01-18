MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu

Önde gelen Fransız iç çamaşırı markası Aubade de bunlardan biri. Aubade reklamlarında cinselliği ön plana çıkarmaktan çekinmiyor. Ancak geçtiğimiz ay piyasaya sürdükleri devasa afiş, markayı tepkilerin odağı haline getirdi. Söz konusu afiş, kusursuz kıvrımlara sahip bir kalçaya giydirilmiş dantelli bir külotun reklamıydı.
Paris'in en büyük reklam panolarına asılan bu afişlere tepki gösterenler, onların bir an önce kaldırılmalarını talep ediyordu. Komünist meclis üyesi Helene Bidard, reklamdaki ‘yüzü dahi gözükmeyen' kadını objeleştirdikleri gerekçesiyle markayı suçladı.
İç çamaşırı şirketi Aubade'in yöneticisi Martina Brown ise, "Amacımız böyle bir kargaşaya sebep olmak değildi" dedi.
‘ÇEKİCİ OLUN, DURUMU LEHİNİZE ÇEVİRİN'
Anlattığına göre, markanın 'Lessons in Seduction' (Baştan Çıkarma Dersleri) isimli reklam kampanyası, 25 sene önce de benzer bir tartışmaya mahal vermişti. Zira kadınlara ‘çekici olun, durumu lehinize çevirin' şeklinde tavsiyeler veriyordu.
‘KADINLARIN YÜZLERİNİ KESMEK ZORUNDAYIZ, AKSİ TAKDİRDE MÜŞTERİLERİMİZE ÇAMAŞIRLARIN DETAYLARINI SUNAMAYIZ'
DENEME KABİNLERİ PENCERE KENARINDA OLAN BİR FRANSIZ İÇ ÇAMAŞIRI BUTİĞİ: PERDEYİ KAPAYIP KAPAMAMAK MÜŞTERİLERE BIRAKILMIŞ
Instagram üzerinden çalışan genç bir Fransız iç çamaşırı markası olan ‘Henriette H'nin yaratıcısı olan Sarah Stagliano ise butiğini Fransa'nın merkezi bir sokağında, eskiden genel ev olarak kullanılan bir binada açtı. Aynı zamanda deneme kabinlerini pencerelerin kenarına koyarak da son derece riskli bir adım attı. Burada iç çamaşırlarını denerken pencerenin perdesini kapayıp kapamayacakları da müşterilere bırakıldı.
‘KADINLAR CİNSEL BİR OBJE OLMAK İSTİYORLARSA, BUNU SEÇMEYE HAKLARI VAR'
‘KÜLOT SATMANIN, ONU GÜZEL BİR KALÇANIN ÜZERİNDE SUNMAKTAN DAHA İYİ BİR YOLU HENÜZ YOK'
Moda çekimlerinde şehvetli fotoğrafların yer alması gerektiğini savunan tasarımcı Stagliano, "Külot satmak istiyorsanız güzel bir kalça sunmalısınız, zira müşterilerinizin külotunu giyeceği yer orası. Külot satmanın, onu güzel bir kalçanın üzerinde sunmaktan daha iyi bir yolu henüz yok. Eğer kadın poposunu dondurma satmak için kullansaydık, işte o zaman garip olurdu" ifadeleri kullandı.
‘KADINLAR FOTOŞOPLU FOTOĞRAFLARDAN BIKTI, BU İŞİ YAPMANIN FARKLI BİR YOLU DA VAR'
Marka kurucusunun torunu olan Stephanie Perele, ‘kadınların fotoşoplu fotoğraflardan bıktığını ve bu işi yapmanın farklı bir yolu da olduğunu' söylüyor.
‘#METOO HAREKETİNDEN TAMAMIYLA HABERSİZ GİBİ DURAN VICTORIA'S SECRET'A YÖNELİK RAHATSIZLIK SÜRÜYOR'
Cambuzat, '#MeToo hareketinden tamamıyla habersiz gibi duran' dev Amerikan markası Victoria's Secret'a yönelik rahatsızlığın da sürdüğünü belirtiyor ve bunun, moda dünyasında bir devrin sona ereceğinin habercisi olduğunu savunuyor.
‘DEĞİŞEN ÇOK ŞEY OLSA DA, DAHA ALACAK UZUN BİR YOLUMUZ VAR'
"Diğer taraftan kadın vücudunun hiçbir şekilde göz önünde olmadığı, her birimizin çizgi film karakterleri gibi kıvrımsız olduğu bir dünyayı hayal edenler de var" diye devam eden Cambuzat, "#MeToo hareketinin ardından bile kadınlara basmakalıp cinsiyet rolleri biçebilenler var. Değişen çok şey olsa da, daha alacak uzun bir yolumuz var" dedi.
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