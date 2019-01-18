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    Moskova’da gerçekleştirilen 2017 Uluslararası İç Çamaşırı Fuarı

    #MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu

    © Sputnik / Aleksey Kudenko
    Yaşam
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    Yeni bir Fransız iç çamaşırı markasının tasarımcısı olan Stagliano, kadınlara yönelik cinsel tacize karşı ortaya çıkan #MeToo hareketinin pek çok şeyi değiştirdiği bir dönemde, ürünlerini kadınları objeleştirmeden heyecan verici yapmanın yolunu arayanlardan biri: “Külot satmanın, onu güzel bir poponun üzerinde sumaktan daha iyi bir yolu henüz yok.”

    Gillette reklam filminden bir sahne
    © Fotoğraf : Twitter
    #MeToo hareketine katılan Gillette'e erkeklerden 'kes traşı' tepkisi
    'Aşırı seksiliğin' yerini rahatlığa bırakmasıyla G-string külotlar ve destekli sütyenlerin cazibesi de yerle bir oluyor. Zira bu iç çamaşırlarının yer aldığı baştan çıkarıcı reklamlar sorgulanmaya başladı. Bu sebeple tasarımcılar, kadınları ‘objeleştirmeden' ürünlerini nasıl dikkat çekici hale getireceklerini düşünmek zorunda kalıyorlar.

    Önde gelen Fransız iç çamaşırı markası Aubade de bunlardan biri. Aubade reklamlarında cinselliği ön plana çıkarmaktan çekinmiyor. Ancak geçtiğimiz ay piyasaya sürdükleri devasa afiş, markayı tepkilerin odağı haline getirdi. Söz konusu afiş, kusursuz kıvrımlara sahip bir kalçaya giydirilmiş dantelli bir külotun reklamıydı.

    Paris'in en büyük reklam panolarına asılan bu afişlere tepki gösterenler, onların bir an önce kaldırılmalarını talep ediyordu. Komünist meclis üyesi Helene Bidard, reklamdaki ‘yüzü dahi gözükmeyen' kadını objeleştirdikleri gerekçesiyle markayı suçladı.

    Asia Argento
    © AFP 2018 / Loic Venance
    Pedofiliyle suçlanan #MeToo önderlerinden Asia Argento: Lekelendim
    Ancak bu tür reklamları yasaklayan ülkelerin, kadın haklarına en az saygı gösterilen yerler olduğunu belirtenler de oldu.

    İç çamaşırı şirketi Aubade'in yöneticisi Martina Brown ise, "Amacımız böyle bir kargaşaya sebep olmak değildi" dedi.

    ‘ÇEKİCİ OLUN, DURUMU LEHİNİZE ÇEVİRİN'

    Anlattığına göre, markanın 'Lessons in Seduction' (Baştan Çıkarma Dersleri) isimli reklam kampanyası, 25 sene önce de benzer bir tartışmaya mahal vermişti. Zira kadınlara ‘çekici olun, durumu lehinize çevirin' şeklinde tavsiyeler veriyordu.

    ‘KADINLARIN YÜZLERİNİ KESMEK ZORUNDAYIZ, AKSİ TAKDİRDE MÜŞTERİLERİMİZE ÇAMAŞIRLARIN DETAYLARINI SUNAMAYIZ'

    Jimmy Bennett- Asia Argento
    © AFP 2018 / Frederick M. Brown, Loic VENANCE
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    Ayrıca Brown, "Tepki görsek de reklamlarımız, kadınların çamaşırlarımızı satın almasına da markamızın büyümesine de engel olmadı" dedi ve ekledi: "Kadınlar hoş nakış ve dantelleri görmeye bayılıyorlar, onlara hitap eden bu. Bu sebeple çekimlerimizde çamaşırlara odaklanıyoruz. Kadınların yüzlerini de kesmek zorundayız, zira aksi takdirde müşterilerimize çamaşırların detaylarını sunamayız."

    DENEME KABİNLERİ PENCERE KENARINDA OLAN BİR FRANSIZ İÇ ÇAMAŞIRI BUTİĞİ: PERDEYİ KAPAYIP KAPAMAMAK MÜŞTERİLERE BIRAKILMIŞ

    Instagram üzerinden çalışan genç bir Fransız iç çamaşırı markası olan ‘Henriette H'nin yaratıcısı olan Sarah Stagliano ise butiğini Fransa'nın merkezi bir sokağında, eskiden genel ev olarak kullanılan bir binada açtı. Aynı zamanda deneme kabinlerini pencerelerin kenarına koyarak da son derece riskli bir adım attı. Burada iç çamaşırlarını denerken pencerenin perdesini kapayıp kapamayacakları da müşterilere bırakıldı.

    ‘KADINLAR CİNSEL BİR OBJE OLMAK İSTİYORLARSA, BUNU SEÇMEYE HAKLARI VAR'

    rose mcgowan
    © Fotoğraf : Instagram
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    36 yaşındaki Stagliano, "Durumun yanlış anlaşılmaya ne denli açık olduğunun farkındayım. Ancak kadınlar kendilerini vitrinde görmek istiyorsa, bunu yapmakta özgür olmalılar. Bu, kendilerini kabullenmelerinden ibaret. Kadınlar cinsel bir obje olmak istiyorlarsa, bunu seçmeye hakları var" dedi.

    ‘KÜLOT SATMANIN, ONU GÜZEL BİR KALÇANIN ÜZERİNDE SUNMAKTAN DAHA İYİ BİR YOLU HENÜZ YOK'

    Moda çekimlerinde şehvetli fotoğrafların yer alması gerektiğini savunan tasarımcı Stagliano, "Külot satmak istiyorsanız güzel bir kalça sunmalısınız, zira müşterilerinizin külotunu giyeceği yer orası. Külot satmanın, onu güzel bir kalçanın üzerinde sunmaktan daha iyi bir yolu henüz yok. Eğer kadın poposunu dondurma satmak için kullansaydık, işte o zaman garip olurdu" ifadeleri kullandı.

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    Weibo
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    Bir diğer Fransız iç çamaşırı markası The Simone Perele ise reklamlarını çok daha ılımlı bir boyuta taşıdı. Marka, geçen yıl hazırladığı tasarımları hayatın içinden fotoğraflarla sergiledi: Kumaş koltuğun üzerinde oturan bir kadının, bir sporcunun ya da yazarın üzerinde.

    ‘KADINLAR FOTOŞOPLU FOTOĞRAFLARDAN BIKTI, BU İŞİ YAPMANIN FARKLI BİR YOLU DA VAR'

    Marka kurucusunun torunu olan Stephanie Perele, ‘kadınların fotoşoplu fotoğraflardan bıktığını ve bu işi yapmanın farklı bir yolu da olduğunu' söylüyor.

    Vladimir Jirinovski
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Fransız iç çamaşırı markesı Chantelle'in sanat yönetmeni ve moda fotoğrafçısı Renaud Cambuzat, "Karmaşık, çok yönlü ve her daim değişebilen karaktere sahip olan modern kadına hitap etmeyi başaran iç çamaşırları hala yok" diyor.

    ‘#METOO HAREKETİNDEN TAMAMIYLA HABERSİZ GİBİ DURAN VICTORIA'S SECRET'A YÖNELİK RAHATSIZLIK SÜRÜYOR'

    Cambuzat, '#MeToo hareketinden tamamıyla habersiz gibi duran' dev Amerikan markası Victoria's Secret'a yönelik rahatsızlığın da sürdüğünü belirtiyor ve bunun, moda dünyasında bir devrin sona ereceğinin habercisi olduğunu savunuyor.

    ‘DEĞİŞEN ÇOK ŞEY OLSA DA, DAHA ALACAK UZUN BİR YOLUMUZ VAR'

    "Diğer taraftan kadın vücudunun hiçbir şekilde göz önünde olmadığı, her birimizin çizgi film karakterleri gibi kıvrımsız olduğu bir dünyayı hayal edenler de var" diye devam eden Cambuzat, "#MeToo hareketinin ardından bile kadınlara basmakalıp cinsiyet rolleri biçebilenler var. Değişen çok şey olsa da, daha alacak uzun bir yolumuz var" dedi.

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    Etiketler:
    MeToo, dantel, Kadın, Lessons in Seduction, İç çamaşırı, Fransız, Aşırı seksilik, G-string külotlar, Victoria's Secret, Chantelle, Henriette H, Instagram, Aubade, Renaud Cambuzat, Sarah Stagliano, Martina Brown, Fransa, Paris
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