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    'Kadın Viagrasına' izin veren ilk Arap ülkesi Mısır: ''Pembe hap' ismiyle satılıyor ve fazlaca rağbet görüyor'

    CC0 / Pixabay
    Yaşam
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    İlk olarak 3 yıl kadar önce ABD'de satışına izin verilen ve 'Kadın Viagrası' adıyla bilinen ilacın satışına izin verilen ilk Arap ülkesi Mısır oldu.

    Viagra
    © AP Photo / Daniel Roland
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    Kadınlarda cinsel işlev bozukluğunu ve isteksizliği gidereceği öne sürülen ve 'Kadın Viagrası' isimli ilacın satısa birçok ülkede başlanmış durumda.

    Kimyasal olarak flibanserin olarak bilinen ve kullanımına ABD'de ilk kez 3 yıl önce izin verilen ilacın, Arap ülkeleri içerisinde resmi olarak satışına başlanan ilk ülke ise Mısır oldu.

    Mısır'da yerel bir ilaç firması bu ilacı üretiyor ve satışa sunuyor. Her ne kadar 'Kadın Viagrası' ismi verilen ilacın satışa başlansa da cinsellik toplumun büyük bir bölümü için ve özellikle kadınlar için tabu olmaya devam ediyor.

    BBC'den Sally Nabil, konu hakkında Mısır'da gerçekleştirdiği araştırmanın neticesinde, Arap ve çoğunluğu Müslüman olan bu Ortadoğu ülkesinin 'Kadın Viagrası' isimli ilaç üzerinden cinselliğe bakışının bir fotoğrafını çekiyor.

    Nabil'e konuşan 30'lu yaşlarında muhafazakar bir ev hanımı olan Leyla, Mısır'daki pek çok kadın gibi tabu olan olan cinsel sorunları konuşmaktan çekiniyor.

    Yaklaşık 10 yıllık evliliğin sonunda sadece meraktan bu ilacı kullanmaya karar veren Leyla, eczacının herhangi bir yan etkisi olmadığını belirtmesi üzerine ilacı kullanmaya başlıyor.

    Aldatmak
    © Fotoğraf : Pinterest
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    "Eczacı bana birkaç hafta süresince her gece almamı söyledi ve hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Kocam ve ben ne olacağını görmek istedik. Bir kere denedim" diyen Leyla, ilacının etkisini göstermeye başladıktan sonra yaşadıklarını, "Başım dönmeye başladı ve kalbim çok hızlı çarpıyordu" sözleriyle anlattı.

    'BU TEDAVİYE ÇOK İHTİYAÇ VAR BU BİR DEVRİM'

    Mısır'da boşanma oranı hızla artıyor ve yerel medya bunun çiftler arasındaki cinsel sorunlara bağlı olduğunu yazıyor. Ülkede ilacı üreten firma, Mısır'da her 10 kadından üçünün "cinsel isteğinin" düşük olduğunu söylese de, bu tür kesin bir istatistiğe ulaşmak pek mümkün değil.

    Firmanın temsilcisi Ashraf Al Maraghy, "Bu tedaviye çok ihtiyaç var bu bir devrim" diyor.

    zeytin
    © AFP 2018 / JOSEPH EID
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    Maraghy ilacın güvenli ve etkili olduğunu ve yan etkilerinin bir süre sonra geçeceğini söylese de eczacılar ve doktorlar buna katılmıyor.

    'İLAÇ, KALP VE KARACİĞER SORUNLARI OLAN KİŞİLER İÇİN RİSKLİ'

    BBC'ye konuşan bir eczacı ilacın kan basıncını fazlasıyla düşürebildiğini ve bunun kalp ve karaciğer sorunları olan kişiler için riskli olduğunu söyledi.

    'YAN ETKİLER BİLİNSE DE İLACA TALEP SÜRÜYOR'

    Kahire'nin kuzeyinde eczacılık yapan Murad Sadık, müşterilerine yan etkileri anlattığını ve hala satın almada ısrar ettiklerini belirtiyor. Sadık, "Günde 10 kişi ilacı almaya geliyor. Bunların çoğu erkek çünkü kadınlar satın almaya utanıyor" dedi.

    'PEMBE HAP'

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    © AA /
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    Sadık'ın eczanesinde flibanserin için 'pembe hap' ifadesi kullanılıyor. Bu 'mavi hap' olarak bilinen erkekler için viagranın Mısır'daki kullanımı.

    ''KADIN VİAGRASI' İFADESİ YANLIŞ'

    Üretici firma ise "Kadın viagrası" ifadesinin yanlış olduğunu medyanın bu terimi bulduğunu söyledi.

    Viagra hapı sertleşme sorunları olan erkekler için kanı penise pompalıyor, flibanserin ise beyindeki kimyasalları düzenleyerek antidepresan ve cinsel arzu artırıcı olarak işliyor.

    Mısır'da seks terapisti olarak çalışan Heba Kotb ise hastalarına hapı vermeyi reddediyor.

    Kotb,"Fiziksel ve psikolojik sorunları olan kadınlarda bu asla işe yarmaz. Kadınlar için seks duygusal bir süreç. Her şey kafada başlıyor. Bir kadının kocası ona kötü davranıyorsa o kadın asla sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayamaz. Bunu ortadan kaldıran bir ilaç yok" dedi.

    Henry
    © Fotoğraf : RealBotix
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    'ERKEKLER BUNU ANLAMIYOR'

    Leyla, pek çok kadının cinsel ilişkilerinin kocasıyla yaşana gerilimler sonunda bittiğini söylüyor. "Eğer kocanız cinsel anlamda zayıfsa, ama sevgi dolu biriyse onu destekler ve tedavi olmasına yardım edersiniz. Eğer size kötü davranan bir kocanız varsa bir süre sonra o yatakta iyi olsa bile ilginiz bitiyor. Erkekler bunu anlayamıyor" diyor.

    Eczane müdürü Sadık, flibanserinin satışının iyi gittiğini ve daha da artacağını düşündüğünü söylüyor.

    Kotb ise bu hapın evliliklere yansıması konusunda endişeli:

    "Eğer bir erkek eşinin hap alsa bile cinsel isteksizliğinin devam ettiğini fark ederse hapı değil kadını suçlayacaktır. Bunu onu terk etmek için bir bahane olarak bile kullanabilir."

    Etiketler:
    'Kadın Viagrası', 'Kadın Viagrası', BBC, Murad Sadık, Heba Kotb, Ashraf Al Maraghy, Sally Nabil, Mısır, ABD
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